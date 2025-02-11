Франція запустить один гігават нової атомної енергії, щоб прискорити розробку ШІ

Під час великого саміту в Парижі президент Емманюель Макрон заявив, що його країна збирається вкласти 109 мільярдів євро у розвиток ШІ. За його словами, основна причина, чому міжнародні інвестори обирають Францію, полягає в надлишку ядерної енергії в країні. Але оскільки потужності штучного інтелекту планують нарощувати, то виникає необхідність в додатковій енергії.

Як це буде

Емманюель Макрон заявив під час інтерв'ю на France 2, що ці інвестиції для Франції є "точним еквівалентом того, що Сполучені Штати оголосили" щодо проєкту Stargate. США вкладуть 500 мільярдів у розбудову центрів обробки даних, і за співвідношенням суми до кількості населення – це фактично є аналогічним кроком, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Я можу сказати вам сьогодні ввечері, що Європа прискориться, Франція прискориться,

– сказав Макрон.

Країна пообіцяла виділити додатковий гігават ядерної енергії для розширення потужностей з розробки ШІ. Франція вже має ядерну енергію в достатній кількості: 57 реакторів на 18 станціях і експортує близько п'ятої частини електроенергії.

Лідер нового проєкту, компанія FluidStack, почала роботу в третьому кварталі 2024 року. Початкова мета полягає в тому, щоб отримати 250 мегаватів енергетичної потужності на першому етапі. Вони підуть на обслуговування обчислювальних чипів зі штучним інтелектом. Більшість цих чипів виробляє компанія NVIDIA, яка, як стверджує FluidStack, буде надсилати процесори, коли вони будуть потрібні.

Mistral – найкращий шанс Європи

Компанія також заявляє, що до 2030 року є потенціал для розширення до 10 гігаватів.

Зазначимо, що сьогодні французька компанія Mistral є одним із провідних розробників штучного інтелекту в Європі. Але чи чули ви про неї та її Le Chat на фоні ChatGPT, Gemini, Claude чи Copilot? Ймовірно, що не чули. Саме тому Франція хоче вкластися в розвиток ШІ, щоб уся Європа не лишилася серед невдах на ринку штучного інтелекту, поки США та Китай ділять його на двох.

Mistral випустив уже кілька непоганих мовних моделей на основі відкритого початкового коду, але зрівнятися з американськими конкурентами чи сумнозвісним DeepSeek, вони не можуть. Le Chat наразі є найбільш завантажуваною програмою для iOS у Франції. Однак на інших європейських ринках додаток не набирає популярності. Наразі він займає 66 місце в Німеччині, і навіть не входить до списку 100 найкращих програм в Іспанії, Італії та Великій Британії. Тому компанія має чим зайнятися, щоб популяризувати свій сервіс.

Але Mistral не робить ставку на звичайних користувачів. Принаймні поки що компанія очікує заробляти гроші на корпоративних клієнтах, і частково захід у Парижі перетворився на вітрину для Mistral, щоб представити його для сотень керівників компаній з усієї Європи. Відомо, що партнерства з розробником уже уклали Stellantis, Peugeot, Citroën, Fiat і Jeep. Також сюди додалася європейська оборонна компанія Helsing, яка працює над ударними безпілотниками та електронними компонентами європейських винищувачів.

Mistral – це шанс Європи, і ми маємо лише один шанс. Кожен повинен працювати з Mistral,

– заявив Ніколя Дюфурк, генеральний директор компанії Bpifrance, яка стала одним із перших акціонерів французького стартапу.

Дюфурк додав, що він хоче, щоб Mistral приносив 500 мільйонів євро доходу вже у 2025 році. Це різкий стрибок, оскільки у 2024 році він приніс прибуток лише на рівні "десятків мільйонів" євро. Тож попереду в компанії багато викликів, оскільки їй потрібно переконати місцеві європейські бренди перейти з найкращого американського продукту, на власний, європейський.