Що це було

Дослідники на чолі з Університетом Джона Гопкінса спростували твердження про ядерну зброю в дослідженні, опублікованому 3 лютого в журналі Seismica. Їх робота підтверджує, що землетрус був природною сейсмічною подією, водночас підкреслюючи ризик використання наукової дезінформації у військових цілях у періоди геополітичної напруженості, повідомляє 24 Канал.

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Навколо цієї події розгорнулася цілеспрямована дезінформаційна кампанія, яка просувала ідею про те, що це було ядерне випробування, що не часто трапляється під час землетрусів. Це показує, як геофізичні дані відіграють важливу роль у геополітичній кризі,

– каже Бенджамін Фернандо з Університету Джона Хопкінса, який очолював дослідження.

Менш ніж через рік після нападу ХАМАСу на Ізраїль стався землетрус магнітудою 4,5 (за даними Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань – 4,2) приблизно за 50 кілометрів на південний захід від іранського міста Семнан і за 216 кілометрів на схід від столиці, Тегерана.

Через кілька місяців Фернандо і його колеги проаналізували цю подію, використовуючи загальнодоступні дані зі станцій сейсмічного моніторингу. Сейсмологи вивчають землетруси, реєструючи їхні сейсмічні хвилі з різних точок планети. Вони дійшли висновку, що джерелом землетрусу "було те, що ми називаємо зворотним розломом — рух, пов'язаний з руйнуванням земної кори при зіткненні Аравійської та Євразійської плит", пояснив Фернандо. Вчені категорично виключили будь-який зв'язок між цією подією і ядерними випробуваннями, які нібито могли проводитися під землею в горах.

Ядерні випробування мають зовсім інші ознаки, які є вибухонебезпечними,

– додав Фернандо.

Крім того, Організація Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, яка відстежує ядерні випробування по всьому світу, підтвердила, що подібні землетруси відбувались у цьому регіоні в 2015 та 2018 роках. Через своє розташування між Арабською та Євразійською тектонічними плитами, що зближуються, Іран, як відомо, є сейсмічно активним регіоном.

Ядерна програма Ірану була в центрі напруженості на Близькому Сході протягом десятиліть. Країна стверджує, що розробляє таку зброю з мирними намірами, однак риторика та поведінка її уряду свідчать про протилежне. Тому такі країни, як США, намагаються перешкодити цим планам. Громадяни демократичних держав, природно, непокояться через появу ядерної зброї у релігійних фанатиків. Тому не дивно, що вже за кілька хвилин після землетрусу мережею ширилися теорії про випробування.

Як зазначають учені в новому дослідженні, газети по всьому світу швидко підхопили ажіотаж, в тому числі в США, Франції, Великобританії, Ізраїлі, Індії, Пакистані та Зімбабве. Навіть провідні англомовні ЗМІ припускали, що ця подія могла бути ядерним випробуванням.

Зрештою, дослідження підкреслює, як наукова дезінформація може мати жахливі глобальні наслідки.