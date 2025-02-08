Що відбувається з айсбергом

Айсберг A23a кілька років дрейфував у бік віддаленого острова Південна Джорджія у Південній Атлантиці. Вчені боялися, що він може сісти на мілководді й перервати годування пінгвінів і тюленів. Однак цього, на щастя, не сталося. Тепер шматок довжиною близько 19 кілометрів відколовся, повідомляє 24 Канал з посиланням на ScienceAlert.

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Ендрю Мейерс з Британської антарктичної служби, який побачив айсберг наприкінці 2023 року, відтоді стежить за ним за допомогою супутника.

Це, безумовно, перший значний чіткий шматок айсберга, який з'явився,

– сказав учений.

Площа нерівного шматка становить приблизно 80 квадратних кілометрів. Частина, що лишилася, займає площу приблизно 3360 квадратних кілометрів.

Мейерс каже, що всі айсберги повні глибоких тріщин, і хоча цей монументальний екземпляр тепер зменшився, він усе одно "досить добре тримається разом". У минулому інші великі айсберги розпадалися на частини "відносно швидко протягом декількох тижнів", як тільки починали втрачати великі шматки, сказав він. Тож є імовірність, що така доля спіткає й A23a вже найближчим часом.

Але наразі вчені не можуть сказати, чи це був просто розхитаний шматок, який чекав свого часу, чи свідчення набагато більших змін, що відбуваються.



Зображення A23a, зроблене супутником 28 січня 2025 року / Фото EUMETSAT

A23a, найбільший і найстаріший у світі айсберг, відколовся від антарктичного шельфу в 1986 році. Спочатку він застряг на понад 30 років, перш ніж нарешті вирвався на волю у 2020 році. Його неповоротка подорож на північ іноді затримувалася силами океану, які утримували його на місці. Але в цілому він поступово рухався, коли його підхоплював найпотужніший у світі океанський "реактивний потік" – Антарктична циркумполярна течія.

Якщо він руйнуватиметься далі, це становитиме "набагато меншу загрозу для дикої природи", оскільки тварини, що харчуються, зможуть безперешкодно маневрувати між меншими уламками, щоб знайти їжу. Айсберги вже сідали на мілину в минулому й спричиняли значну смертність пташенят пінгвінів і дитинчат тюленів. Тому вчені радіють такому розвитку подій.