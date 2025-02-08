Что происходит с айсбергом

Айсберг A23a несколько лет дрейфовал в сторону отдаленного острова Южная Джорджия в Южной Атлантике. Ученые боялись, что он может сесть на мелководье и прервать кормление пингвинов и тюленей. Однако этого, к счастью, не произошло. Теперь кусок длиной около 19 километров откололся, сообщает 24 Канал со ссылкой на ScienceAlert.

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Эндрю Мейерс из Британской антарктической службы, который увидел айсберг в конце 2023 года, с тех пор следит за ним с помощью спутника.

Это, безусловно, первый значительный четкий кусок айсберга, который появился,

– сказал ученый.

Площадь неровного куска составляет примерно 80 квадратных километров. Оставшаяся часть, занимает площадь примерно 3360 квадратных километров.

Мейерс говорит, что все айсберги полны глубоких трещин, и хотя этот монументальный экземпляр теперь уменьшился, он все равно "достаточно хорошо держится вместе". В прошлом другие крупные айсберги распадались на части "относительно быстро в течение нескольких недель", как только начинали терять большие куски, сказал он. Поэтому есть вероятность, что такая судьба постигнет и A23a уже в ближайшее время.

Но пока ученые не могут сказать, был ли это просто расшатанный кусок, который ждал своего времени, или свидетельство гораздо больших изменений, происходящих.



Изображение A23a, сделанное спутником 28 января 2025 года / Фото EUMETSAT

A23a, крупнейший и старейший в мире айсберг, откололся от антарктического шельфа в 1986 году. Сначала он застрял более чем на 30 лет, прежде чем наконец вырвался на волю в 2020 году. Его неповоротливое путешествие на север иногда задерживалось силами океана, которые удерживали его на месте. Но в целом он постепенно двигался, когда его подхватывал самый мощный в мире океанский "реактивный поток" – Антарктическое циркумполярное течение.

Если он будет разрушаться дальше, это составит "гораздо меньшую угрозу для дикой природы", поскольку животные, питающиеся, смогут беспрепятственно маневрировать между меньшими обломками, чтобы найти пищу. Айсберги уже садились на мель в прошлом и вызывали значительную смертность птенцов пингвинов и детенышей тюленей. Поэтому ученые радуются такому развитию событий.