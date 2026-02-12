Так може загинути наше Сонце: телескоп Габбл зняв момент смерті зорі в неймовірних деталях

Космічний телескоп "Габбл" зафіксував унікальні кадри передсмертної агонії зірки, схожої на наше Сонце. Об'єкт, відомий як туманність Яйце, розташований за 1000 світлових років від Землі у сузір'ї Лебедя. Ці знімки дозволяють вченим детально вивчити короткий, але надзвичайно важливий етап еволюції, коли світило скидає свої оболонки, створюючи матеріал для майбутніх планетних систем.

Свою назву цей космічний об'єкт отримав через незвичайну структуру: центральна зірка виглядає як жовток, оточений щільними шарами газу та пилу, що нагадують яєчний білок, розповідає Space.com.

Дивіться також ШІ допоможе знайти втрачену станцію, яка першою висадилася на Місяць

Чому туманність Яйце – унікальна знахідка для астрономів?

Річ у тім, що ее протопланетарна туманність – перехідна форма, яку в NASA називають першим, наймолодшим і найближчим до Землі зразком такого типу. Особливістю "Яйця" є те, що воно не світиться самостійно через іонізацію газів, як більшість подібних структур. Натомість ми бачимо промені світла від самої вмираючої зірки, які пробиваються крізь прогалини в її запиленій оболонці.



Смерть зорі в туманності Яйце / Фото NASA / ESA / Hubble Space Telescope

Оскільки стадія протопланетарної туманності триває лише кілька тисяч років, астрономи отримали рідкісну можливість спостерігати за процесом викиду речовини майже в реальному часі.

З часом ядро об'єкта розжарюватиметься все дужче, що врешті-решт призведе до іонізації навколишнього газу і переходу до наступного етапу еволюції.

Аналізуючи симетричні візерунки та дуги навколо зірки, вчені дійшли висновку, що вони виникли не через вибух наднової, а внаслідок серії впорядкованих викидів із вуглецевого ядра.

Поєднання архівних та свіжих даних "Габбла" дозволило створити найдокладніший портрет цієї структури, який допоможе зрозуміти, як вмираючі світила формують середовище для народження нових планет.

Більше цікавих космічних новин

Лютий хоч і короткий – цьогоріч багатий на астрономічні події, які не варто пропускати.

Наприклад вже 17 лютого відбудеться кільцеподібне сонячне затемнення. На жаль в Україні спостерігати його в повній мірі не вдасться, однак, за сприятливих умов, частину першого затемнення 2026 року все ж вийде побачити.

Крім того, завжди можна скористатися прямою трансляцією на YouTube-каналі Virtual Telescope.

Кінець місяця подарує рідкісну подію – парад шести планет. У суботу 28 лютого в небі вишикуються одразу шість планет Сонячної системи: Венера, Меркурій, Сатурн, Юпітер, Уран та Нептун.