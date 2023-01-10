Астрономи знайшли край нашої Галактики – попередні розрахунки були не вірними

Нове дослідження пульсуючих змінних зір дало змогу уточнити межі нашої галактики. Вони виявилися на кілька десятків тисяч світлових років далі від центру галактики, ніж давали теоретичні розрахунки.

Тим самим фактично ми вже входимо в зіткнення із сусідньою до нас галактикою Андромедою. Ніякого вільного простору між галактиками майже не залишилося.

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Як вдалося уточнити розміри нашої галактики

Уточнити зовнішні межі Молочного Шляху дало змогу виявлення по краю кордонів понад 200 зірок типу змінної RR Ліри. Через свої властивості змінні зорі такого типу дозволяють точно визначати відстані до них. По суті – це місцеві маяки, характеристики яких дуже схожі і дають можливість точної оцінки дальності. Саме цим у новій роботі займалася група астрономів Каліфорнійського університету в Санта-Круз.

Згідно з розрахунками, від центру галактики до її краю один мільйон світлових років. Точно виміряти зовнішні межі газової хмари навколо нашої галактики – так званого гало – зсередини ми не можемо, оскільки це сильно розріджений газ. Тому залишалося покладатися на теоретичні викладки, що спираються на непрямі вимірювання.

У новій роботі вчені використовували для цього вимірювання відстані до 208 відкритих змінних зір на краю нашої галактики. Одна з таких зірок, наприклад, опинилася на півдорозі між Молочним Шляхом і Андромедою, з якої ми наближаємося до зіткнення.

Це дослідження по-новому визначає, що являє собою зовнішня межа нашої галактики. Наша галактика й Андромеда настільки великі, що між ними майже немає простору,

– зазначили автори дослідження.

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За даними вимірювань з'ясувалося, що зовнішня межа Молочного Шляху на 40 тисяч світлових років далі, ніж передбачали теоретичні викладки. Вчені підкріпили теорію спостереженнями, що дасть у руки астрономам ще один інструмент для точної оцінки астрономічних явищ у Всесвіті, а інструментів багато ніколи не буває.