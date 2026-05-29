Samsung може випустити одразу три Galaxy Watch 9 – у витоку помітили несподівану модель

У коді Wear OS знайшли згадки про нові моделі Galaxy Watch 9 і можливу функцію, яку Samsung може запозичити у Google Pixel Watch. Офіційний анонс очікується вже за кілька тижнів.

Новий витік свідчить, що Samsung може значно розширити лінійку своїх смартгодинників у 2026 році. Якщо раніше компанія дотримувалася звичного циклу з двома моделями, то цього разу серія Galaxy Watch 9 може отримати одразу три пристрої. Про це пише Android Authority.

Які моделі Galaxy Watch 9 готує Samsung?

Інформацію виявило видання Android Authority під час аналізу коду одного з оновлень Wear OS. У програмному коді журналісти знайшли згадки про проєкти з назвами "fresh9", "wise9" і "projectv2".

Ці кодові імена привернули увагу через схожість із внутрішніми назвами попередніх моделей Samsung. Під час розробки Galaxy Watch 8 та Galaxy Watch 8 Classic компанія використовувала кодові назви "Fresh 8" і "Wise 8".

Через це журналісти припускають, що "fresh9" може стосуватися стандартного Galaxy Watch 9, а "wise9" – Galaxy Watch 9 Classic.

Найцікавішою стала згадка "projectv2". Попередній Galaxy Watch Ultra мав внутрішню назву "Project X2", тому Android Authority припускає, що Samsung також працює над Galaxy Watch Ultra 2.

Якщо інформація підтвердиться, це стане нетиповим кроком для компанії. У попередні роки Samsung зазвичай чергувала класичні моделі та експериментальні версії.

Наприклад, після Galaxy Watch 5 компанія випустила більш незвичний Watch 5 Pro, а після Galaxy Watch 7 з'явився Galaxy Watch Ultra.

Минулого року дебютувала нова версія Classic, тому багато хто очікував, що цього разу Samsung обмежиться лише стандартним Galaxy Watch 9 і новою експериментальною моделлю. Однак витік натякає на значно амбітніші плани.

Яку функцію Samsung може отримати від Google?

Крім інформації про нові моделі, Android Authority також помітило зміни в коді, пов'язані з функцією Raise-to-Talk у Google Pixel Watch. Ця функція дозволяє активувати голосового помічника простим рухом руки без натискання кнопок. Користувачу достатньо підняти зап'ястя та почати говорити.

Журналісти помітили, що Google додала до коду нові позначення "WearOS" і "3p", що може означати підтримку сторонніх виробників. Android Authority припускає, що Raise-to-Talk перестане бути ексклюзивом Pixel Watch і стане доступною для інших годинників на Wear OS, зокрема для майбутніх Galaxy Watch 9.

Офіційного підтвердження цього поки немає, однак такий крок виглядає логічним на тлі активного розвитку Gemini та інтеграції штучного інтелекту в екосистему Android.

У Google немає особливих причин утримувати функцію лише для власних пристроїв, особливо якщо компанія хоче популяризувати голосові можливості Gemini серед ширшої аудиторії користувачів Wear OS.

Коли покажуть нові Galaxy Watch?

За попередніми даними, Samsung представить нове покоління смартгодинників уже 22 липня. Очікується, що презентація відбудеться одночасно з анонсом нових складаних смартфонів компанії. Поки що характеристики Galaxy Watch 9 залишаються невідомими, але поява одразу трьох моделей може означати, що Samsung спробує чіткіше розділити свої пристрої для різних категорій користувачів.

Стандартний Galaxy Watch 9, ймовірно, залишиться базовим універсальним варіантом, Classic збереже традиційний дизайн і фірмовий обертовий безель, а Ultra 2 може отримати покращені функції для спорту, автономності та екстремальних умов використання.

Окремий інтерес викликає можливе розширення функцій штучного інтелекту в Wear OS. Після активного просування Gemini у смартфонах Google та Samsung поступово інтегрують нові AI-можливості й у носимі пристрої.