Нова лінійка пристроїв покликана задовольнити потреби найвибагливіших користувачів, які прагнуть отримати безкомпромісну якість зображення на своїх робочих столах. Про це повідомляє видання Gizmodo, детально аналізуючи нові технологічні рішення південнокорейського виробника.

Чи зможе 6K змінити правила гри там, де 8K зазнало невдачі?

Новий монітор Samsung Odyssey G80HS отримав 32-дюймовий IPS LCD-екран, здатний видавати неймовірну роздільну здатність 6K (6144x3456 пікселів) із частотою оновлення 165 Гц.

Проте розробники передбачили й інший сценарій використання: одним перемиканням кнопки користувач може знизити роздільну здатність до 3K (3072x1728 пікселів), але при цьому подвоїти частоту оновлення до вражаючих 330 Гц. Це надзвичайно корисно для динамічних кіберспортивних ігор, де швидкість реакції екрана важливіша за надчітку картинку.

Щоб зрозуміти, чому ці цифри важливі, варто пригадати, що будь-яке зображення на екрані – це мозаїка, складена з крихітних кольорових крапочок, які називаються пікселями. Роздільна здатність – це загальна кількість цих крапок по горизонталі та вертикалі. Щільність пікселів, яку позначають абревіатурою PPI, показує, скільки таких крапочок вміщується в одному дюймі екрана. Чим вищий цей показник, тим ближче один до одного розташовані пікселі, і тим чіткішою та ціліснішою здається картинка для нашого ока.

У новому Odyssey G8 щільність пікселів досягає максимуму у 224 PPI. Саме тому на 32-дюймовому моніторі формат 6K має набагато більше сенсу, ніж на величезному телевізорі, адже ми сидимо впритул до екрана і бачимо кожну дрібницю.



Samsung Odyssey G80HS / Фото Samsung

Які технічні характеристики пропонує Samsung Odyssey G8?

Оскільки лінійка Odyssey від Samsung орієнтована насамперед на геймерів, виникає логічне питання: навіщо купувати монітор без технології OLED за ціною 1600 доларів? Виробник обіцяє відносно широкий кут огляду для LCD-панелей – 178 градусів без втрати якості зображення.

Також пристрій має час відгуку від пікселя до пікселя всього 1 мілісекунду, що дозволяє монітору надзвичайно швидко змінювати кадри. Проте головна мета цієї новинки – дати користувачеві можливість бачити контент із безпрецедентною щільністю пікселів. Для порівняння, формат 6K містить майже у 2,5 раза більше пікселів, ніж звичний нам 4K (який часто називають UHD).

Свого часу головна проблема телевізорів 8K полягала не в самій технології, а в катастрофічному браку контенту, який підтримував би такий масштаб. У випадку з моніторами ситуація дещо краща: деякі сучасні ігри, як-от Cyberpunk 2077 та Ghost of Tsushima, цілком здатні працювати у роздільній здатності 6K. Нові монітори Samsung п ідтримують власний стандарт HDR10+, проте не мають підтримки Dolby Vision для контенту з розширеним динамічним діапазоном.

Щодо яскравості, Odyssey G80HS обіцяє типовий показник у 350 ніт і пікову яскравість у 400 ніт. Для IPS-монітора з такою преміальною ціною це виглядає досить скромно.



Які альтернативи

Якщо ж ви шукаєте щось більш стандартне, Samsung пропонує модель Odyssey G80SH (головне – не переплутати назви) за 1300 доларів. Це 32-дюймовий 4K OLED-монітор, який забезпечує типову яскравість 300 ніт і вражаючі 1000 ніт у режимі HDR.

Також компанія випускає ще одну модель – Odyssey G80HF з 27-дюймовим IPS-дисплеєм, який підтримує роздільну здатність 5K. Його вартість становить 950 доларів.

Чи зможе ваш комп'ютер видати комфортну частоту кадрів на такій високій роздільній здатності, одночасно підтримуючи максимальні налаштування графіки та трасування променів, повністю залежить від потужності вашого ПК. Проте монітори з роздільною здатністю 5K або 6K існують не лише для ігор. Вони вкрай необхідні професіоналам у креативних сферах, яким потрібні бездоганні екрани з ідеальною точністю передачі деталей (наприклад, Apple Studio Display XDR). Такі дисплеї незамінні під час редагування відео високої чіткості або роботи з тривимірними об'єктами.