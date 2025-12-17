Гамма-вибух рекордної сили прийшов до нас із далекого космосу, але вчені не можуть його пояснити

У липні 2025 року прилади на Землі вловили унікальне космічне явище – гамма-спалах, який не припинявся протягом семи з половиною годин. Це в десятки разів довше, ніж зазвичай тривають такі події. Джерело випромінювання виявилось у масивній галактиці, оповитій величезною кількістю космічного пилу. Природа цього рекордного спалаху досі лишається загадкою для науковців.

Що дізнались учені про рекордний гамма-спалах?

Гамма-спалахи належать до найпотужніших вибухових процесів у Всесвіті, поступаючись лише Великому Вибуху. Зазвичай вони з'являються раптово – спалахують яскравим високоенергетичним випромінюванням і згасають за лічені секунди або максимум кілька хвилин. Проте 2 липня 2025 року астрономи виявили абсолютно нетипове джерело, яке демонструвало повторювані викиди енергії та продовжувало генерувати гамма-промені понад сім годин поспіль, пише 24 Канал з посиланням на SciTechDaily.

Перші сигнали від об'єкта, якому присвоїли позначення GRB 250702B, надійшли з космічного гамма-телескопа Fermi. Коли рентгенівські обсерваторії допомогли точніше визначити місцезнаходження джерела, науковці з різних країн почали спостереження, використовуючи різноманітні типи телескопів.

Важливий прорив стався, коли інфрачервоні дані з "Дуже великого телескопа" підтвердили: GRB 250702B розташований далеко за межами нашої галактики. До цього моменту вчені не мали повної впевненості, чи знаходиться об'єкт усередині Чумацького Шляху, чи поза ним.

Дослідницький колектив на чолі з Джонатаном Карні, аспірантом Університету Північної Кароліни, зосередився на вивченні залишкового світла спалаху. Цим терміном позначають поступове згасання світла після первинного інтенсивного гамма-викиду. Аналізуючи зміни цього випромінювання з часом, науковці можуть з'ясувати фізичні механізми, що спричинили спалах.

Команда використала три найпотужніші наземні телескопи: чотириметровий телескоп Бланко та два 8,1-метрові телескопи міжнародної обсерваторії Gemini. Спостереження розпочалися приблизно через 15 годин після першого виявлення та тривали до 18-го дня. Результати досліджень опубліковані у виданні The Astrophysical Journal Letters.



На цих зображеннях показали галактику, з якої прибув гамма-спалах. Її майже не видно в звичайні телескопи через велику кількість пилу, тому вченим довелося шукати її за випромінюванням / Фото Міжнародна обсерваторія Gemini/CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA Обробка зображення: М. Замані та Д. де Мартін (NSF NOIRLab)

Аналіз показав несподіваний факт: GRB 250702B неможливо побачити у видимому світлі. Частково цьому заважає міжзоряний пил нашої власної галактики, але головна причина – величезна кількість пилу в галактиці-господарі самого спалаху. Один із телескопів Gemini зміг зареєструвати слабкий сигнал від галактики лише після майже двогодинних спостережень.

Карні та його колеги об'єднали ці дані з новими спостереженнями телескопа Keck I, а також з публічною інформацією від VLT, космічного телескопа Hubble, рентгенівських та радіообсерваторій. Потім дослідники порівняли цей масив даних з теоретичними моделями, які пояснюють поведінку астрономічних явищ.

Теорії походження спалаху

Аналіз встановив: первинний гамма-сигнал, імовірно, виник від вузького високошвидкісного струменя матерії, який врізався в навколишнє середовище. Це так званий релятивістський струмінь.

Учені також з'ясували характеристики оточення спалаху та галактики загалом. Виявилося, що навколо місця вибуху присутня велика кількість пилу, а сама галактика-господар виявилась надзвичайно масивною порівняно з більшістю інших галактик, де реєстрували гамма-спалахи.

З близько 15 тисяч гамма-спалахів, зареєстрованих відтоді, як це явище вперше виявили 1973 року, лише 6 наближаються за тривалістю до GRB 250702B. Для них припускали різне походження: колапс блакитного надгіганта, приливне руйнування зірки або новонароджений магнетар. Однак GRB 250702B не вписується чітко в жодну відому категорію. Науковці розглядають кілька можливих сценаріїв виникнення цього явища:

Перший – чорна діра падає на зірку, яка втратила водневу оболонку та тепер складається майже повністю з гелію.

Другий варіант передбачає руйнування зірки або субзоряного об'єкта (планети чи коричневого карлика) під час тісного зближення зі зоряною чорною дірою або нейтронною зорею. Це називають мікроприливним руйнуванням.

Третя гіпотеза описує розрив зірки під час падіння в чорну діру проміжної маси – об'єкт масою від ста до ста тисяч сонячних мас, існування яких передбачене теорією, але їх дуже складно знайти.

Якщо правильним виявиться останній сценарій, це стане першим у історії спостереженням релятивістського струменя від чорної діри проміжної маси, яка поглинає зірку.

Хоча для остаточного висновку потрібні додаткові спостереження, наявні дані узгоджуються з цими новаторськими поясненнями. За словами Карні, ця робота нагадує археологічне дослідження космосу, де вчені відновлюють деталі події, що відбулася за мільярди світлових років від нас.