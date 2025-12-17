Что узнали ученые о рекордной гамма-вспышке?
Гамма-вспышки относятся к самым мощным взрывным процессам во Вселенной, уступая лишь Большому Взрыву. Обычно они появляются внезапно – вспыхивают ярким высокоэнергетическим излучением и угасают за считанные секунды или максимум несколько минут. Однако 2 июля 2025 года астрономы обнаружили совершенно нетипичный источник, который демонстрировал повторяющиеся выбросы энергии и продолжал генерировать гамма-лучи более семи часов подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на SciTechDaily.
Первые сигналы от объекта, которому присвоили обозначение GRB 250702B, поступили с космического гамма-телескопа Fermi. Когда рентгеновские обсерватории помогли точнее определить местонахождение источника, ученые из разных стран начали наблюдения, используя разнообразные типы телескопов.
Важный прорыв произошел, когда инфракрасные данные с "Очень большого телескопа" подтвердили: GRB 250702B расположен далеко за пределами нашей галактики. До этого момента ученые не имели полной уверенности, находится ли объект внутри Млечного Пути, или вне его.
Исследовательский коллектив во главе с Джонатаном Карни, аспирантом Университета Северной Каролины, сосредоточился на изучении остаточного света вспышки. Этим термином обозначают постепенное затухание света после первичного интенсивного гамма-выброса. Анализируя изменения этого излучения со временем, ученые могут выяснить физические механизмы, вызвавшие вспышку.
Команда использовала три мощнейшие наземные телескопы: четырехметровый телескоп Бланко и два 8,1-метровые телескопы международной обсерватории Gemini. Наблюдения начались примерно через 15 часов после первого обнаружения и продолжались до 18-го дня. Результаты исследований опубликованы в издании The Astrophysical Journal Letters.
На этих изображениях показали галактику, из которой прибыла гамма-вспышка. Ее почти не видно в обычные телескопы из-за большого количества пыли, поэтому ученым пришлось искать ее по излучению / Фото Международная обсерватория Gemini/CTIO/NOIRLab/DOE/NSF/AURA Обработка изображения: М. Замани и Д. де Мартин (NSF NOIRLab)
Анализ показал неожиданный факт: GRB 250702B невозможно увидеть в видимом свете. Частично этому мешает межзвездная пыль нашей собственной галактики, но главная причина – огромное количество пыли в галактике-хозяине самой вспышки. Один из телескопов Gemini смог зарегистрировать слабый сигнал от галактики лишь после почти двухчасовых наблюдений.
Карни и его коллеги объединили эти данные с новыми наблюдениями телескопа Keck I, а также с публичной информацией от VLT, космического телескопа Hubble, рентгеновских и радиообсерваторий. Затем исследователи сравнили этот массив данных с теоретическими моделями, которые объясняют поведение астрономических явлений.
Теории происхождения вспышки
Анализ установил: первичный гамма-сигнал, предположительно, возник от узкой высокоскоростной струи материи, которая врезалась в окружающую среду. Это так называемая релятивистская струя.
Ученые также выяснили характеристики окружения вспышки и галактики в целом. Оказалось, что вокруг места взрыва присутствует большое количество пыли, а сама галактика-хозяин оказалась чрезвычайно массивной по сравнению с большинством других галактик, где регистрировали гамма-вспышки.
Из около 15 тысяч гамма-вспышек, зарегистрированных с тех пор, как это явление впервые обнаружили в 1973 году, только 6 приближаются по продолжительности к GRB 250702B. Для них предполагали разное происхождение: коллапс голубого сверхгиганта, приливное разрушение звезды или новорожденный магнетар. Однако GRB 250702B не вписывается четко ни в одну известную категорию. Ученые рассматривают несколько возможных сценариев возникновения этого явления:
- Первый – черная дыра падает на звезду, которая потеряла водородную оболочку и теперь состоит почти полностью из гелия.
- Второй вариант предполагает разрушение звезды или субзвездного объекта (планеты или коричневого карлика) во время тесного сближения со звездной черной дырой или нейтронной звездой. Это называют микроприливным разрушением.
- Третья гипотеза описывает разрыв звезды во время падения в черную дыру промежуточной массы – объект массой от ста до ста тысяч солнечных масс, существование которых предсказано теорией, но их очень сложно найти.
Если правильным окажется последний сценарий, это станет первым в истории наблюдением релятивистской струи от черной дыры промежуточной массы, поглощающей звезду.
Хотя для окончательного вывода нужны дополнительные наблюдения, имеющиеся данные согласуются с этими новаторскими объяснениями. По словам Карни, эта работа напоминает археологическое исследование космоса, где ученые восстанавливают детали события, произошедшего за миллиарды световых лет от нас.