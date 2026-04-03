Ваш наступний Android-флагман може отриматти неочікувані функції від Gemini

Google готує нове покоління AI для Android-смартфонів. Модель Gemini Nano 4 обіцяє швидшу роботу, менше споживання енергії та підтримку більшої кількості мов прямо на пристрої.

Компанія Google представила новий підхід до розвитку штучного інтелекту для смартфонів, зробивши ставку на локальну обробку даних. У центрі змін – модель Gemini Nano 4, яка стане основою для майбутніх Android-флагманів.

Що зміниться з новим AI від Google?

Разом із нею Google просуває модель Gemma 4, яку вже відкрили для розробників у попередньому доступі. Ідея полягає в тому, щоб створювати застосунки вже зараз, а потім запускати їх на нових пристроях без змін у коді. Це дає змогу підготувати екосистему до появи смартфонів із новим AI.

Основний акцент зроблено на продуктивності та енергоефективності. За даними Google, нова модель може працювати до чотирьох разів швидше за попередні версії, водночас споживаючи до 60% менше енергії. Передбачено дві версії: одна – для складніших задач із глибшим аналізом, інша – для швидких відповідей із мінімальною затримкою.

Як пише Androidcentral, Gemma 4 підтримує понад 140 мов і здатна працювати з текстом, зображеннями та аудіо в межах однієї системи. Це відкриває можливості для функцій на кшталт перекладу, голосових асистентів і розпізнавання без підключення до інтернету.

Такий підхід означає зміну стратегії розвитку Android-пристроїв. Замість залежності від хмарних сервісів, Android переходить до виконання AI-задач безпосередньо на смартфоні. Це не лише пришвидшує роботу, а й підвищує рівень приватності.

Водночас продуктивність залежатиме від "заліза". Нові можливості розраховані на сучасні AI-чипи від Qualcomm, MediaTek та власні рішення Google. Якщо пристрій не підтримує спеціальні прискорювачі або AICore, частина задач виконуватиметься повільніше – через центральний процесор.

Google вже відкрила доступ до AICore для розробників, щоб ті могли тестувати застосунки до появи перших пристроїв. У найближчі місяці очікується розширення функцій, зокрема покращення роботи з запитами та структурованими відповідями.

Перші смартфони з підтримкою нової технології можуть з’явитися вже цього року, але конкретні моделі поки не названі. У підсумку ключовим фактором для користувачів стане не лише сам факт наявності AI, а й те, наскільки ефективно конкретний пристрій зможе його обробляти у повсякденному використанні.