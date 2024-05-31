General Motors запатентувала магнітні левітуючі сидіння для автомобілів

Американський автомобільний концерн General Motors запатентував систему магнітної левітації, яка замінить звичайні регулятори сидінь у машинах. Звісно ж, сама наявність ідеї не є гарантією її втілення, однак концепція є вельми цікавою та заслуговує на увагу.

Як описують технологію

Як описано в патентній заявці, поданій GM до Відомства США з патентів і торгових марок (USPTO) у 2022 році, але опублікованій USPTO лише цього травня, магніти будуть вбудовані в рейки сидінь і дозволять використовувати протилежні магнітні поля для підняття або опускання сидінь. Мета полягає в тому, щоб усунути деякі рухомі частини сучасних систем регулювання сидінь, пише 24 Канал.

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Апаратне забезпечення, необхідне для чинних ручних або електричних регуляторів сидінь, збільшує вартість і складність, а також може стати ненадійним у понаднормовій роботі, зазначає GM у своєму патенті. Наприклад, пази сидінь можуть заповнюватися брудом, що призводить до застрягання сидінь, коли пасажири намагаються вручну їх пересунути. А двигуни та інше обладнання, необхідне для сидінь з електричним регулюванням, додають значної ваги.

На відміну від них, ця система покладається в основному на серію магнітів і контролер для регулювання їхньої полярності. Почергове притягання й відштовхування окремих магнітів змушувало б сидіння рухатися, подібно до того, як поїзди на магнітній подушці рухаються вздовж рейок під дією магнітної сили.

Після переміщення в правильне положення сидіння фіксується стопорним штифтом. Це може бути зроблено автоматично за допомогою приводу, який натискає на штифт.



Патент на магнітне левітуюче сидіння / Фото General Motors



Патент на магнітне левітуюче сидіння / Фото General Motors

Чи дійдуть магнітні левітуючі сидіння до виробництва, ще невідомо, оскільки автовиробники не завжди реалізують ідеї, які вони патентують.

Як і інші автовиробники, GM регулярно подає заявки на патенти. Інші нещодавні приклади включають складні пандуси для пікапів та активну аеродинаміку для спортивних автомобілів. Крім того, ця ж компанія працює над тим, щоб перетворити вікна машин на повноцінні дисплеї доповненої реальності.