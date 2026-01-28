Жах для Кремля: Німеччина готує космічний апарат для орбітального бомбардування

Німеччина різко прискорює розвиток гіперзвукових аерокосмічних технологій. Уже до кінця 2027 року Бундесвер може отримати принципово нову багаторазову систему, здатну працювати на межі атмосфери та космосу, виконуючи завдання, які ще донедавна вважалися суто теоретичними.

Чому технологія HYTEV пробуджує старі страхи Москви?

Бундесвер планує отримати у 2027 році багаторазовий гіперзвуковий аерокосмічний апарат HYTEV – Hypersonic Test and Experimentation Vehicle. Йдеться про програму оборонних досліджень, але її технічні параметри виводять систему далеко за рамки звичайного експериментального проєкту, пише DEFENSE EXPRESS.

Дивіться також Пілот літака показав полярне сяйво з висоти 11 кілометрів

Розробником HYTEV виступає стартап Polaris Raumflugzeuge з Бремена. Контракт на створення прототипу компанія отримала у лютому 2025 року від BAAINBw – Федерального управління з питань обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки при Бундесвері. Але вартість контракту не розголошують, пише Janes.

Ключовий момент – строки реалізації скоротилися: замість 2028 року тепер офіційно називають завершення у 2027 році, що для оборонних програм є нетиповим і показовим сигналом пріоритетності.



Гіперзвуковий апарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

HYTEV задуманий як двоступенева багаторазова система:

Перший ступінь – це фактично літак-носій розміром і масою, співставними з винищувачем. Він оснащуватиметься двома турбовентиляторними двигунами та клиноповітряним реактивним двигуном типу aerospike. Зліт відбувається зі звичайної злітно-посадкової смуги, після чого апарат розганяється до швидкостей понад 5 Махів і підіймається у верхні шари атмосфери.

Другий ступінь – безпілотний ракетоплан з рідинним ракетним двигуном. Після відокремлення він здатний вивести на орбіту до 1000 кілограмів корисного навантаження.

Обидва елементи системи передбачені як багаторазові, що різко знижує вартість експлуатації та підвищує оперативність застосування.



Гіперзвуковий апарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

Саме ці характеристики роблять HYTEV особливо чутливою темою з історичної точки зору. У 1970-х роках у Москві серйозно побоювалися, що американський Space Shuttle може виконувати роль орбітального бомбардувальника – здійснювати один оберт навколо Землі, заходити в атмосферу над територією СРСР, завдавати удару й повертатися назад. Ці страхи виявилися перебільшеними, але саме вони стали однією з причин створення радянського ракетоплана Буран.

У випадку з HYTEV ситуація виглядає інакше. Це значно компактніша й менш помітна система, яка не потребує космодрому чи класичних ракет-носіїв. Запуск із аеродрому, гіперзвукова швидкість і можливість виведення на орбіту великого вантажу, як-от ракет, означають принципово новий рівень гнучкості та непередбачуваності траєкторій.



Гіперзвуковий апарат HYTEV / Фото Polaris Raumflugzeuge

Формально HYTEV декларується як платформа для оборонних досліджень. Фактично ж Бундесвер отримує доступ до технологій, які раніше асоціювалися з концепціями орбітального бомбардування та швидкого глобального реагування. Навіть у статусі прототипу така система є серйозним технологічним стрибком і чітким сигналом про зміну підходів Європи до аерокосмічної оборони.