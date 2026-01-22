Як виглядає полярне сяйво з кабіни літака?

Під час нічного рейсу з Калгарі до Лондона авіапілот Метт Мельник став свідком одного з найпотужніших проявів геомагнітних бур останніх років, коли рівень збурень досяг G4. Уже після набору висоти світлове шоу почало розгортатися просто за лобовим склом, пише Space.

На крейсерській висоті 11 тисяч метрів полярне сяйво виглядало зовсім інакше, ніж із поверхні Землі. Без хмар і міського підсвічування кольори були різкішими та насиченішими. Зелені, червоні й пурпурові смуги буквально перекривали все небо, утворюючи рухомі завіси, які змінювали форму відповідно до коливань магнітного поля планети.



На своїй сторінці в Instagram пілот і фотограф не надав жодної додаткової інформації, однак дата публікації цілком узгоджується з останньою магнітною бурею, котра не відпускала Землю з 19 по 21 січня.

Трохи більше інформації та значно більше кадрів з'явилося в його твітері. Він пише, що в момент спостережень політ проходив над північними регіонами Канади – Манітобою, Гудзоновою затокою та островом Баффінова Земля.



За словами пілота, за два десятиліття польотів йому не доводилося бачити настільки масштабного й яскравого явища. Сяйво супроводжувало літак протягом значної частини маршруту, то посилюючись, то слабшаючи, але не зникаючи повністю.

Фотографії були зроблені з кабіни Boeing 787 Dreamliner. Для знімання Melnyk використав бездзеркальну камеру Canon R6 Mark II разом із надширококутним об'єктивом Sigma з фокусною відстанню 14 міліметрів і світлосилою f 1.8. Зазвичай він знімає нічне небо з літака на об'єктив 20 міліметрів, однак цього разу свідомо обрав ширший кут, щоб у кадр вмістилося майже все небо.

Пілот не вперше спостерігає полярне сяйво під час трансатлантичних рейсів – його роботи вже привертали увагу під час попередніх геомагнітних бур. Утім, саме ця ніч, за його словами, перевершила всі попередні спостереження і надовго залишиться в пам'яті як рідкісне поєднання природної сили та ідеальних умов для спостереження.