Магнітна буря 19 – 22 січня: чому вона досі тут?

Сонячна активність досягла критичної позначки 18 січня, коли було зареєстровано спалах класу X1.9 в активній зоні AR4341. Явище супроводжувалося корональним викидом маси у формі гало. Це означало, що "бульбашка" викиду розширюється в усі боки й точно зачепить Землю. Згодом з'ясувалося, що подія була настільки незвичною та потужною, що потік подолав шлях до планети лише за добу замість звичних трьох. Тож уже наприкінці дня 19 січня почалися перші збурення. Їхня сила надзвичайно швидко досягла рівня G4, відчутного навіть в Україні, яка зазвичай є занадто південним регіоном для будь-яких наслідків, пише 24 Канал.

Дивіться також Місяці спостережень за Сонцем розкрили таємницю найпотужнішої за 20 років магнітної бурі

Протягом 20 січня геомагнітні умови здебільшого коливалися між помірним рівнем G2 та суворим G4, згідно зі шкалою NOAA, оскільки міжпланетне магнітне поле змінювало орієнтацію. У ніч з 19 на 20 січня українці в різних регіонах бачили неймовірно яскраві полярні сяйва, котрі добрались аж до Львова й Тернопільщини.

Прогнози NOAA говорили, що наступного дня, тобто 21 січня, все піде на спад, оскільки вчені очікували, що потік плазми нарешті спаде. Дані показували, що буря ослабне до рівня G1. Проте як вже зрозуміло зараз, наука помилилася.

Згідно з даними SpaceWeatherLive, о 2:15 ночі ще спостерігалися умови G4, після чого сила впливу ослабла відразу до G1, але почала зростати майже відразу.

О 7 ранку фіксували G3, а станом на 9 ранку – G2.

На момент створення цього матеріалу, об 11:10, спостерігаються умови G3.

Експерти з космічної погоди поки що не дали пояснень, чому так відбувається. Spaceweather на одному зі своїх ресурсів пише, що "наша планета проходить через несподівано потужний слід" коронального викиду. Проте є імовірність, що бурі підтримує також величезна корональна діра. Самі вони своїми прискореними потоками частинок не здатні викликати великі збурення – зазвичай це G1 або G2, – але поєднуючись із викидами, вони посилюють одне одного.

Північні сяйва знову в Україні

У ніч з 20 на 21 січня українці знову бачили автори у небі. Хоча сяйва були дещо менш яскравими та епічними, ніж у попередню ніч, а також поширилися не так далеко на південь, все ж в мережі можна знайти багато чудових знімків.



Полярне сяйво у Львівській області, біля Жовкви / Фото Марти Гудзь у Threads



Сяйво у Києві / Фото Аліни Якименко у Threads



Сяйво на Сумщині / Фото Вікторії Крючковенко у Threads

Чого чекати далі?

Цікаво, що NOAA знову повідомляє, що наступного дня все повинно заспокоїтись, знижуючись спочатку до рівня G1 вже 22 січня, а потім узагалі до порогу, при якому магнітної бурі немає. Ці прогнози можна зрозуміти, адже потік викиду не може тривати вічно. Цей виявився таким довгим через те, що сам спалах і корональний викид тривали дуже довго – довше, ніж зазвичай.

Проте враховуючи непередбачуваність цього шторму, не буде дивним, якщо агентство знову помилиться.