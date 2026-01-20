Що відбувається з магнітною активністю?

Геомагнітна буря розпочалася після того, як корональна масова хвиля від Сонця досягла нашої планети. Спочатку інтенсивність явища сягнула рівня G4 – сильного за класифікацією, а радіаційна буря стала найпотужнішою з жовтня 2003 року. З початку доби 20 січня активність коливається між рівнями G1 (слабка) та G3 (сильна), демонструючи мінливий характер процесу, пише 24 Канал.

Удар корональної маси стався раніше, ніж очікували спеціалісти. Раптовий геомагнітний імпульс зафіксували вже 19 січня, хоча очікували на нього не раніше 20 числа. Швидкість сонячного вітру перевищила 1100 кілометрів за секунду, обганяючи показники середньостатистичних збурень.

Причиною цього явища став потужний сонячний спалах класу X1.9, який зафіксували 18 січня, пише SolarHam. Спалах відбувся в активній області AR4341 і супроводжувався радіовипромінюванням другого типу зі швидкістю 693 кілометри за секунду.

Корональна маса, викинута під час спалаху, мала характерну сигнатуру повного гало, що вказувало на її рух у бік Землі. Хоча основна частина плазми рухалася дещо на схід, компонент, спрямований до нашої планети, був очевидним.

Чи будуть магнітні бурі 21 січня?

Перш за все, варто зазначити, що протягом 20 січня бурі все ще зберігатимуться, але поступово втрачатимуть свою силу. На момент створення цього матеріалу прилади фіксують збурення на рівні G3, що відповідає сильному рівню.

Існує незначна імовірність, що після приходу темряви північні регіони України зможуть побачити слабкі сяйва.

На 21 січня вчені все ше прогнозують бурі, але вони, ймовірно, впадуть до півня G1, найслабшого, зазначає NOAA. В Україні такі бурі невідчутні, тож на полярні сяйва розраховувати не варто. У цей час потік плазми з коронального викиду маси повинен повністю пройти повз планету.