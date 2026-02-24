Шторм, який розпочався в неділю ввечері, супроводжується вітром, швидкість якого в окремих місцях, як-от на мисі Монток у Нью-Йорку, сягала 135 кілометрів на годину. Видовище на подію з космосу вражаюче та жахаюче водночас, розповідає Space.com.

Дивіться також Ракета NASA, яка доставить астронавтів до Місяця, має нову проблему й відправляється на ремонт

Що кажуть науковці про історичний шторм?

Метеорологічний термін "бомбовий циклон" походить від поняття "бомбогенез", що означає стрімке падіння атмосферного тиску в центрі бурі – щонайменше на 24 мілібари за добу.

Таке явище провокує різке посилення негоди з інтенсивним снігом та підтопленням узбережжя, що наочно продемонстрували знімки супутника GOES East, пише NOAA.

Через небезпечні умови влада кількох штатів оголосила надзвичайний стан, а в деяких районах запроваджено тимчасову заборону на потяги.

Шторм над Нью-Йорком з космосу – дивіться відео:

Особливою рисою цього циклону стали зафіксовані спалахи блискавок, що свідчить про виникнення рідкісного "снігового грому". Науковці пояснюють це явище поєднанням сильної нестабільності повітряних мас та високої вологості над поверхнею землі.

Спалахи блискавок – вид на шторм з космосу – дивіться відео:

Що відомо про наслідки стихії?