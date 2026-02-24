Шторм, который начался в воскресенье вечером, сопровождается ветром, скорость которого в отдельных местах, например на мысе Монток в Нью-Йорке, достигала 135 километров в час. Зрелище на событие из космоса впечатляющее и ужасающее одновременно, рассказывает Space.com.
Что говорят ученые об историческом шторме?
Метеорологический термин "бомбовый циклон" происходит от понятия "бомбогенез", что означает стремительное падение атмосферного давления в центре бури – минимум на 24 миллибара в сутки.
Такое явление провоцирует резкое усиление непогоды с интенсивным снегом и подтоплением побережья, что наглядно продемонстрировали снимки спутника GOES East, пишет NOAA.
Из-за опасных условий власти нескольких штатов объявили чрезвычайное положение, а в некоторых районах введен временный запрет на поезда.
Шторм над Нью-Йорком из космоса – смотрите видео:
Особенной чертой этого циклона стали зафиксированные вспышки молний, что свидетельствует о возникновении редкого "снежного грома". Ученые объясняют это явление сочетанием сильной нестабильности воздушных масс и высокой влажности над поверхностью земли.
Вспышки молний – вид на шторм из космоса – смотрите видео:
Что известно о последствиях стихии?
- На утро понедельника уровень снега в Центральном парке Нью-Йорка достиг 38 сантиметров, в Ньюарке – 46 сантиметров, а в Суонсе, штат Массачусетс, выпало рекордные 67 сантиметров осадков.
- Сейчас около 60 миллионов человек находятся в зоне действия штормовых предупреждений, а сотни тысяч потребителей остались без электроэнергии.
- Эксперты отмечают историческое значение события, ведь для Нью-Йорка это первое предупреждение о такой мощной метели за последние девять лет.