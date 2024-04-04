Глобальний збій у роботі сервісів Apple: що трапилося
Джерело:The Verge
У середу ввечері користувачі по всьому світу зіткнулися з проблемами доступу до основних онлайн-сервісів Apple. Наразі компанія відновила роботу сервісів, однак це був один з небагатьох масштабних збоїв в роботі Apple.
Починаючи з 01:31 за Київським часом, збої в роботі торкнулися кількох платформ, включаючи:
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- Apple App Store,
- Apple TV,
- Apple Music,
- Arcade,
- Аудіокниги,
- Книги,
- Подкасти,
- Fitness Plus, а також нещодавно запущений Apple Sports.
Перелік сервісів Apple, які зіштовхнулися зі збоєм / Фото The Verge
Перші повідомлення про проблеми з'явилися незабаром після 01:00 за Києвом, згідно з даними сервісу Downdetector. Користувачі повідомляли про помилки з'єднання при спробах завантажити або оновити додатки, переглянути телепередачі або прослухати музику.
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Хоча значні перебої в роботі сервісів Apple трапляються рідко, цей інцидент стався невдовзі після того, як збій у роботі WhatsApp вплинув на інші сервіси Meta, зокрема Facebook, Instagram і Threads. Компанія
Apple, відома своїми суворими стандартами надійності та якості послуг, поки що не зробила офіційної заяви щодо причини перебоїв у роботі.