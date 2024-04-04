Глобальний збій у роботі сервісів Apple: що трапилося

У середу ввечері користувачі по всьому світу зіткнулися з проблемами доступу до основних онлайн-сервісів Apple. Наразі компанія відновила роботу сервісів, однак це був один з небагатьох масштабних збоїв в роботі Apple.

Починаючи з 01:31 за Київським часом, збої в роботі торкнулися кількох платформ, включаючи:

Дивіться також Apple розробляє персональних роботів для дому

Apple App Store,

Apple TV,

Apple Music,

Arcade,

Аудіокниги,

Книги,

Подкасти,

Fitness Plus, а також нещодавно запущений Apple Sports.



Перелік сервісів Apple, які зіштовхнулися зі збоєм / Фото The Verge

Збій тривав приблизно годину до 02:35 за Київським часом, після чого всі сервіси відновили нормальну роботу.

Перші повідомлення про проблеми з'явилися незабаром після 01:00 за Києвом, згідно з даними сервісу Downdetector. Користувачі повідомляли про помилки з'єднання при спробах завантажити або оновити додатки, переглянути телепередачі або прослухати музику.

Дивіться також Прощаємось: Apple оголосила ці iPhone та iPad застарілими

Хоча значні перебої в роботі сервісів Apple трапляються рідко, цей інцидент стався невдовзі після того, як збій у роботі WhatsApp вплинув на інші сервіси Meta, зокрема Facebook, Instagram і Threads. Компанія

Apple, відома своїми суворими стандартами надійності та якості послуг, поки що не зробила офіційної заяви щодо причини перебоїв у роботі.