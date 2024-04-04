Начиная с 01:31 по Киевскому времени, сбои в работе коснулись нескольких платформ, включая:

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Apple App Store,

Apple TV,

Apple Music,

Аркада,

Аудиокниги,

Книги,

Подкасты,

Fitness Plus, а также недавно запущенный Apple Sports.



Перечень сервисов Apple, которые столкнулись со сбоем / Фото The Verge

Сбой длился примерно час до 02:35 по Киевскому времени, после чего все сервисы восстановили нормальную работу.

Первые сообщения о проблемах появились вскоре после 01:00 по Киеву, согласно данным сервиса Downdetector. Пользователи сообщали об ошибках соединения при попытках загрузить или обновить приложения, просмотреть телепередачи или прослушать музыку.

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Хотя значительные перебои в работе сервисов Apple случаются редко, этот инцидент произошел вскоре после того, как сбой в работе WhatsApp повлиял на другие сервисы Meta, в частности Facebook, Instagram и Threads. Компания

Apple, известная своими строгими стандартами надежности и качества услуг, пока не сделала официального заявления о причине перебоев в работе.