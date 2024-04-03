Apple выпустила iPhone 6 Plus в 2014 году, а iPad Mini 4 – в 2015 году. Теперь пришло время с ними окончательно попрощаться.

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Объясняем термины

Почему Apple использует именно термины "устаревший" и "винтажный"? И какая между ними разница?

Когда компания обозначает устройство как устаревшее, это означает, что она больше не собирается предоставлять какие-либо услуги, связанные с аппаратным обеспечением , такие как ремонт от Apple или авторизованных поставщиков услуг.

, такие как ремонт от Apple или авторизованных поставщиков услуг. Что касается статуса "устаревший", то обычно Apple присваивает этот статус устройству, если с момента его последней продажи на рынке прошло более пяти лет. Это означает, что на самом деле и iPhone 6 Plus, и iPad Mini 4 подпадают под этот статус.

Это может показаться печальным для многих пользователей Apple, но на самом деле сегодня трудно найти человека, который бы до сих пор пользовался iPhone 6 Plus, ведь прошло 10 лет с его выпуска. Именно поэтому для Apple вполне логично обозначить эти устройства как устаревшие и винтажные.

Но если все-таки вы до сих пор используете что-то, что уже имеет статус винтажного, это не значит, что вы не сможете найти запчасти для этих устройств. Говоря о запчастях, сторонние поставщики услуг по ремонту все еще могут иметь доступ к старым деталям, поэтому не стоит терять надежду.