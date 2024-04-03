Apple випустила iPhone 6 Plus у 2014 році, а iPad Mini 4 – у 2015 році. Тепер прийшов час із ними остаточно попрощатися.

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Пояснюємо терміни

Чому Apple використовує саме терміни "застарілий" та "вінтажний"? І яка між ними різниця?

Коли компанія позначає пристрій як застарілий, це означає, що вона більше не збирається надавати будь-які послуги, пов'язані з апаратним забезпеченням , такі як ремонт від Apple або авторизованих постачальників послуг.

, такі як ремонт від Apple або авторизованих постачальників послуг. Що стосується статусу "застарілий", то зазвичай Apple присвоює цей статус пристрою, якщо з моменту його останнього продажу на ринку минуло більше п'яти років. Це означає, що насправді і iPhone 6 Plus, і iPad Mini 4 підпадають під цей статус.

Це може здатися сумним для багатьох користувачів Apple, але насправді сьогодні важко знайти людину, яка би досі користувалася iPhone 6 Plus, адже минуло 10 років з його випуску. Саме тому для Apple цілком логічно позначити ці пристрої як застарілі та вінтажні.

Але якщо все-таки ви досі використовуєте щось, що вже має статус вінтажного, це не означає, що ви не зможете знайти запчастини для цих пристроїв. Говорячи про запчастини, сторонні постачальники послуг з ремонту все ще можуть мати доступ до старих деталей, тому не варто втрачати надію.