Майбутнє коштує дорого: голографічний дисплей нового покоління вразив можливостями та ціною

Стартап Light Field Lab з Сан-Хосе у співпраці з Інститутом SETI представив голографічний дисплей наступного покоління. Пристрій, що використовує передову технологію "світлового поля", вразив журналістів під час приватної демонстрації – але його ціна, що сягає шестизначної суми, шокувала багатьох.

Захід проходив у лабораторних умовах, з акторами, переодягненими у військову форму, та науковцями у захисних костюмах, повідомляє 24 Канал з посиланням на PCMag.

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Центральним елементом демонстрації був дисплей площею 1 квадратний метр, на який проєктувалося зображення інопланетної фігури. Журналісти описали голограму як "реалістичну", але зазначили, що при ближчому спостереженні піксельна структура ставала більш помітною.

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Дисплеї Light Field Lab використовують складний масив з мільйонів лінз Френеля, розташованих на екрані. Ці лінзи контролюють кут світла, що випромінюється кожним пікселем, імітуючи природне відбиття світла від реальних об'єктів. Такий підхід дозволяє глядачам сприймати 3D-зображення без спеціальних окулярів або VR-гарнітур.

На відміну від традиційних методів відображення 3D-зображень, які покладаються на такі трюки, як стереоскопічне зображення для лівого і правого ока, дисплеї зі світловим полем відтворюють більш достовірне відчуття глибини.



Голографічний дисплей нового покоління / Фото Light Field Lab

Щоб досягти цього, кожна точка зображення повинна відбивати світло в декількох напрямках, що вимагає значно більшої кількості пікселів, ніж стандартні плоскі дисплеї. За даними Light Field Lab, щільність пікселів для таких дисплеїв має бути в 1 000 разів вищою, ніж у звичайних 2D-екранів.

Комерційний потенціал продукту

Демонстрація була розроблена у співпраці з Інститутом SETI, який прагне популяризувати свою місію з пошуку позаземного життя. Але окрім рекламних цілей SETI, інші галузі вже вишикувалися в чергу, щоб дослідити комерційне застосування дисплея.

За даними Light Field Lab, технологія зацікавила готелі, казино, великі корпорації та парки розваг, які прагнуть використовувати голографічні дисплеї для покращення досвіду клієнтів. Хоча компанія, як повідомляється, підписала контракти з кількома клієнтами, вона ще не розкрила імена своїх партнерів.

Наразі дисплей площею 1 м² є єдиною моделлю, готовою до виробництва, але клієнти наполягають на більших екранах. У Light Field Lab визнають, що розробка широкоформатних дисплеїв може зайняти до п'яти років, але компанія вже готується до перших поставок.

У нас є контракти на замовлення продукції, яку, як ви побачите, ми почнемо постачати наступного року. Багато з того, що ми робили протягом останніх двох років, – це вдосконалення виробничого процесу та складальної лінії,

– заявили представники компанії.

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Хоча ціна на поточну модель площею 1 м² сягає шестизначної цифри, компанія впевнена, що попит на більші дисплеї з ефектом занурення буде продовжувати зростати. Наразі новаторський дисплей Light Field Lab дає змогу зазирнути в майбутнє, де голограми більше не потребуватимуть гарнітури чи окулярів доповненої реальності – але поки що це майбутнє коштує дорого.