Розмова пролила світло на пріоритети компанії та її бачення майбутнього. 24 Канал вибрав найцікавіші відповіді глави Apple на запитання, які йому поставили у виданні Wired.

А тим часом iPhone 17 показали на перших рендерах, створених на основі чуток․ Він жахливий

Інтеграція AI та цілі сталого розвитку

Кук наголосив на прагненні Apple інтегрувати штучний інтелект у свою екосистему, описавши ШІ як трансформаційну технологію, подібну до мультисенсорних функцій, які зробили революцію в смартфонах і планшетах.

Хоча компанія не планує стягувати плату за використання функцій штучного інтелекту, Кук визнав екологічні проблеми, пов'язані з енергоспоживанням центрів обробки даних штучного інтелекту.

Однак він висловив упевненість у вирішенні цього конфлікту шляхом впровадження відновлюваних джерел енергії:

До 2030 року Apple буде вуглецево-нейтральною компанією.

Відповідаючи на питання про співпрацю з лідерами ШІ, такими як OpenAI, Кук зазначив, що Apple зосереджується на створенні рішень, які покращують життя вже сьогодні, а до потужного ШІ "ще далеко".

Vision Pro та майбутнє доповненої реальності

Говорячи про неоднозначне сприйняття гарнітури Vision Pro від Apple, Кук охарактеризував її як "продукт для першопрохідців, які хочуть отримати завтрашні технології вже сьогодні".

Попри повільніші, ніж очікувалося, продажі, Кук залишається оптимістом щодо майбутнього пристрою, посилаючись на зростаючу екосистему застосунків.

Він натякнув на довгострокову зацікавленість Apple у розробці окулярів доповненої реальності, заявивши, що, хоча Vision Pro представляє передову технологію, розвиток AR у форм-факторі є багатообіцяючим.

Довговічність смартфонів і проблеми з екранним часом

Попри те, що Apple експериментує з новими категоріями пристроїв, Кук вважає, що смартфони залишаться основою в осяжному майбутньому. Однак він висловив занепокоєння щодо надмірного використання екранного часу:

Якщо ви дивитеся на свій телефон більше, ніж дивитеся комусь в очі, це проблема.

Apple продовжує вирішувати ці проблеми за допомогою таких функцій, як Screen Time, інструментів керування сповіщеннями та розширеного батьківського контролю, щоб допомогти користувачам підтримувати більш здорові стосунки зі своїми пристроями.

Роль Apple у сфері охорони здоров'я

Кук наголосив на трансформаційному потенціалі пристроїв Apple у сфері охорони здоров'я, зокрема, Apple Watch. Спочатку розроблений для моніторингу частоти серцевих скорочень, годинник тепер пропонує розширені функції, такі як ЕКГ та виявлення фібриляції передсердь.

Глава Apple поділився історіями користувачів, чиї життя були врятовані завдяки сповіщенням з Apple Watch, та запевнив, що компанія прагне покращити свої пропозиції, пов'язані з охороною здоров'я:

Зараз ми проводимо моніторинг апное уві сні та працюємо над довгостроковими дослідницькими проєктами. Ми віддаємося тому, що робимо, на 100 відсотків.

Презентації нових продуктів та особисті роздуми

Щодо анонсів продуктів, Кук поміркував про перехід від живих презентацій до попередньо записаних форматів, як це було реалізовано під час пандемії. Він також визнав ефективність онлайн-презентацій для охоплення ширшої аудиторії.

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Крім того, Кук торкнувся свого майбутнього в Apple, заявивши, що залишатиметься генеральним директором доти, доки "голос у моїй голові не скаже: "Час настав".

Приєднавшись до компанії в 1998 році, Кук назвав Apple визначальною частиною свого життя і кар'єри, підкресливши свій глибокий зв'язок з компанією.