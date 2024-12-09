Мероприятие проходило в лабораторных условиях, с актерами, переодетыми в военную форму, и учеными в защитных костюмах, сообщает 24 Канал со ссылкой на PCMag.

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Центральным элементом демонстрации был дисплей площадью 1 квадратный метр, на который проецировалось изображение инопланетной фигуры. Журналисты описали голограмму как "реалистичную", но отметили, что при более близком наблюдении пиксельная структура становилась более заметной.

Как это работает: Наука, что стоит за дисплеями на основе светового поля

Дисплеи Light Field Lab используют сложный массив из миллионов линз Френеля, расположенных на экране. Эти линзы контролируют угол света, излучаемого каждым пикселем, имитируя естественное отражение света от реальных объектов. Такой подход позволяет зрителям воспринимать 3D-изображения без специальных очков или VR-гарнитур.

В отличие от традиционных методов отображения 3D-изображений, которые полагаются на такие трюки, как стереоскопическое изображение для левого и правого глаза, дисплеи со световым полем воспроизводят более достоверное ощущение глубины.



Голографический дисплей нового поколения / Фото Light Field Lab

Чтобы достичь этого, каждая точка изображения должна отражать свет в нескольких направлениях, что требует значительно большего количества пикселей, чем стандартные плоские дисплеи. По данным Light Field Lab, плотность пикселей для таких дисплеев должна быть в 1 000 раз выше, чем у обычных 2D-экранов.

Коммерческий потенциал продукта

Демонстрация была разработана в сотрудничестве с Институтом SETI, который стремится популяризировать свою миссию по поиску внеземной жизни. Но кроме рекламных целей SETI, другие отрасли уже выстроились в очередь, чтобы исследовать коммерческое применение дисплея.

По данным Light Field Lab, технология заинтересовала отели, казино, крупные корпорации и парки развлечений, которые стремятся использовать голографические дисплеи для улучшения опыта клиентов. Хотя компания, как сообщается, подписала контракты с несколькими клиентами, она еще не раскрыла имена своих партнеров.

Сейчас дисплей площадью 1 м² является единственной моделью, готовой к производству, но клиенты настаивают на больших экранах. В Light Field Lab признают, что разработка широкоформатных дисплеев может занять до пяти лет, но компания уже готовится к первым поставкам.

У нас есть контракты на заказ продукции, которую, как вы увидите, мы начнем поставлять в следующем году. Многое из того, что мы делали в течение последних двух лет, – это совершенствование производственного процесса и сборочной линии,

– заявили представители компании.

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Хотя цена на текущую модель площадью 1 м² достигает шестизначной цифры, компания уверена, что спрос на большие дисплеи с эффектом погружения будет продолжать расти. Сейчас новаторский дисплей Light Field Lab позволяет заглянуть в будущее, где голограммы больше не потребуют гарнитуры или очков дополненной реальности – но пока это будущее стоит дорого.