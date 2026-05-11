Android XR виходить у реальний світ – Google наближається до запуску AI-окулярів

Google активно готується до запуску нового покоління розумних окулярів на базі Gemini та Android XR. Компанія вже кілька років демонструє прототипи й поступово розкриває деталі майбутніх пристроїв.

Компанія Google дедалі активніше просуває платформу Android XR – власну екосистему для гарнітур змішаної реальності та розумних окулярів. Після кількох демонстрацій прототипів і тестових пристроїв аналітики очікують, що перші комерційні моделі можуть представити вже на конференції Google I/O 2026. Про це пише BGR.

Якими будуть нові окуляри Google?

Google уперше показала Android XR наприкінці 2024 року. Тоді компанія обмежилася закритими демонстраціями для невеликої аудиторії. Проте вже на Google I/O 2025 відвідувачам дали значно більше часу для знайомства з можливостями Gemini у розумних окулярах.

Пізніше, у грудні 2025 року, Google провела окрему YouTube-презентацію, присвячену AI-окулярам. Там компанія показала один із найамбітніших пристроїв на Android XR – Xreal Project Aura.

Судячи з останніх витоків, Google вважає розумні окуляри важливою частиною свого AI-майбутнього. Після успіху OpenAI і стрімкого зростання популярності ChatGPT компанія значно активізувала розвиток продуктів на базі штучного інтелекту.

Як працюватимуть окуляри з Gemini?

Головною особливістю Android XR стане глибока інтеграція Gemini – AI-моделі Google нового покоління.

Як пише Cnet, основний спосіб взаємодії з окулярами – голосове управління. Система зможе не лише чути користувача, а й "бачити" навколишній світ через вбудовані камери.

Gemini отримає доступ до застосунків смартфона та зможе виконувати різні дії в реальному часі:

перекладати тексти й вивіски;

запускати навігацію в Google Maps;

читати та надсилати повідомлення;

виконувати пошук;

робити фото та відео;

взаємодіяти з Android-застосунками.

Google також тестує кілька форматів окулярів одночасно. Перший тип – прості AI-окуляри без дисплея, схожі на Ray-Ban Meta. Другий – моделі з невеликим екраном у лінзі, який може показувати інформацію зі смартфона.

Окремий напрям – більш просунуті XR-окуляри на кшталт Project Aura. Вони не закривають очі повністю, як VR-гарнітури, але здатні створювати просторовий інтерфейс доповненої реальності.

Samsung і модні бренди теж готують свої моделі

Google не планує працювати над Android XR самостійно. Компанія вже підтвердила партнерства з кількома виробниками окулярів.

Серед них – Warby Parker, Gentle Monster та Kering. Остання, за даними Reuters, готує преміальні окуляри під брендом Gucci на Android XR, запуск яких очікується у 2027 році.

Окремо над власними AI-окулярами працює Samsung.

За інформацією Android Headlines, компанія розробляє одразу дві моделі:

Jinju – AI-окуляри без дисплея;

Haean – версія з екраном у лінзі. Очікується, що Haean вийде у 2027 році.

Скільки коштуватимуть AI-окуляри?

Офіційних цін Google поки не називає, але інсайдери вже озвучують приблизний діапазон.

Для порівняння, XR-гарнітура Samsung Galaxy XR коштує 1799 доларів. Водночас простіші AI-окуляри мають бути значно дешевшими.

За чутками, Samsung Jinju коштуватиме від 379 до 499 доларів і конкуруватиме з моделями Meta. Пристрій нібито отримає процесор Snapdragon AR1, 12-мегапіксельну камеру та батарею ємністю 155 міліампер-годин.

Модель Haean із дисплеєм може коштувати від 600 до 900 доларів. Аналітики припускають, що окуляри Google будуть приблизно в тому ж ціновому сегменті, оскільки компанії Qualcomm, Google та Samsung уже давно спільно розвивають Android XR.

Apple і OpenAI теж готують відповідь

Ринок AI-окулярів стрімко перетворюється на нове поле битви технологічних компаній. За чутками, Apple працює над власними розумними окулярами й може представити їх уже наприкінці 2026 року.

Окремо OpenAI, за даними інсайдерів, готує носимий AI-пристрій із ChatGPT, реліз якого очікується у 2027 році. На цьому тлі Google намагається зайняти одну з ключових позицій у майбутньому ринку AI-гаджетів. І схоже, що Android XR стане для компанії не менш важливим проєктом, ніж Android для смартфонів.