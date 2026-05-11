Компания Google все активнее продвигает платформу Android XR – собственную экосистему для гарнитур смешанной реальности и умных очков. После нескольких демонстраций прототипов и тестовых устройств аналитики ожидают, что первые коммерческие модели могут представить уже на конференции Google I/O 2026. Об этом пишет BGR.

Какими будут новые очки Google?

Google впервые показала Android XR в конце 2024 года. Тогда компания ограничилась закрытыми демонстрациями для небольшой аудитории. Однако уже на Google I/O 2025 посетителям дали значительно больше времени для знакомства с возможностями Gemini в умных очках.

Позже, в декабре 2025 года, Google провела отдельную YouTube-презентацию, посвященную AI-очкам. Там компания показала одно из самых амбициозных устройств на Android XR – Xreal Project Aura.

Судя по последним утечкам, Google считает умные очки важной частью своего AI-будущего. После успеха OpenAI и стремительного роста популярности ChatGPT компания значительно активизировала развитие продуктов на базе искусственного интеллекта.

Как будут работать очки с Gemini?

Главной особенностью Android XR станет глубокая интеграция Gemini – в AI-модель Google нового поколения.

Как пишет Cnet, основной способ взаимодействия с очками – голосовое управление. Система сможет не только слышать пользователя, но и "видеть" окружающий мир через встроенные камеры.

Gemini получит доступ к приложениям смартфона к приложениям смартфона и сможет выполнять различные действия в реальном времени:

переводить тексты и вывески;

запускать навигацию в Google Maps;

читать и отправлять сообщения;

выполнять поиск;

делать фото и видео;

взаимодействовать с Android-приложениями.

Google также тестирует несколько форматов очков одновременно. Первый тип – простые AI-очки без дисплея, похожи на Ray-Ban Meta. Второй – модели с небольшим экраном в линзе, который может показывать информацию со смартфона.

Отдельное направление – более продвинутые XR-очки вроде Project Aura. Они не закрывают глаза полностью, как VR-гарнитуры, но способны создавать пространственный интерфейс дополненной реальности.

Samsung и модные бренды тоже готовят свои модели

Google не планирует работать над Android XR самостоятельно. Компания уже подтвердила партнерства с несколькими производителями очков.

Среди них – Warby Parker, Gentle Monster и Kering. Последняя, по данным Reuters, готовит премиальные очки под брендом Gucci на Android XR, запуск которых ожидается в 2027 году.

Отдельно над собственными AI-очками работает Samsung.

По информации Android Headlines, компания разрабатывает сразу две модели:

Jinju – AI-очки без дисплея;

Haean – версия с экраном в линзе. Ожидается, что Haean выйдет в 2027 году.

Сколько будут стоить AI-очки?

Официальных цен Google пока не называет, но инсайдеры уже озвучивают приблизительный диапазон.

Для сравнения, XR-гарнитура Samsung Galaxy XR стоит 1799 долларов. В то же время простые AI-очки должны быть значительно дешевле.

По слухам, Samsung Jinju будет стоить от 379 до 499 долларов и будет конкурировать с моделями Meta. Устройство якобы получит процессор Snapdragon AR1, 12-мегапиксельную камеру и батарею емкостью 155 миллиампер-часов.

Модель Haean с дисплеем может стоить от 600 до 900 долларов. Аналитики предполагают, что очки Google будут примерно в том же ценовом сегменте, поскольку компании Qualcomm, Google и Samsung уже давно совместно развивают Android XR.

Apple и OpenAI тоже готовят ответ

Рынок AI-очков стремительно превращается в новое поле битвы технологических компаний. По слухам, Apple работает над собственными умными очками и может представить их уже в конце 2026 года.

Отдельно OpenAI, по данным инсайдеров, готовит носимое AI-устройство с ChatGPT, релиз которого ожидается в 2027 году. На этом фоне Google пытается занять одну из ключевых позиций в будущем рынке AI-гаджетов. И похоже, что Android XR станет для компании не менее важным проектом, чем Android для смартфонов.