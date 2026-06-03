Google дозволить сайтам відмовитися від AI-пошуку – але ціною втрати трафіку

Google починає тестувати новий інструмент для вебсайтів, який дозволяє контролювати появу контенту в генеративних AI-відповідях. Першими зміни запроваджують у Великій Британії через нові регуляторні вимоги.

Компанія Google тестує нову функцію в Search Console, яка дозволяє власникам сайтів відмовитися від використання їхнього контенту в генеративних функціях пошуку. Про це пише Mobilesyrup.

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Як працюватиме новий "opt-out" для AI-пошуку?

Йдеться про такі елементи, як AI Overviews, AI Mode та рекомендації в Google Discover. Якщо сайт активує відповідний перемикач, його сторінки більше не з’являтимуться в AI-згенерованих відповідях.

Водночас компанія прямо попереджає про наслідки такого рішення. Сайти, які відмовляться від участі в AI-функціях, втратять покази та трафік із цих форматів, хоча це не вплине на класичні результати пошуку. У Google наголошують, що цей параметр не буде використовуватися як фактор ранжування для звичайного пошуку, але повністю відрізає ресурс від генеративних блоків.

Чому Google запроваджує такі зміни?

Причиною нововведення стали регуляторні вимоги у Великій Британії, які зобов’язують великі технологічні компанії надати видавцям більше контролю над використанням їхнього контенту.

Саме тому перший етап тестування функції стартує у Великій Британії, після чого Google планує розширити її на інші країни. Паралельно компанія почала додавати нові аналітичні інструменти в Search Console. Вони показуватимуть, як саме контент сайтів використовується в генеративному пошуку – зокрема кількість показів, сторінки, що потрапляють у відповіді, та країни, де вони відображаються.

Окрім механізму відмови, Google також розширює функціональність AI-пошуку. Зокрема, компанія збільшує кількість прямих посилань у генеративних відповідях, щоб користувачі частіше переходили на першоджерела.

Також у Google з’являється функція Preferred Sources – інструмент, який дозволяє виділяти у відповідях сайти, на які користувач підписаний або яким надає перевагу.

Це має частково компенсувати занепокоєння видавців, які вказують, що AI-відповіді зменшують трафік на їхні сайти.

Конфлікт інтересів: зручність проти трафіку

Попри заяви Google про те, що генеративний пошук може збільшувати переходи на сайти, багато видавців та дослідників стверджують протилежне – AI-відповіді зменшують потребу користувача переходити за посиланням.

Нова система створює для власників сайтів складний вибір: залишатися в AI-екосистемі Google та отримувати потенційний трафік або повністю виключити себе з генеративних результатів і втратити частину аудиторії. Фактично це перша спроба формалізувати відносини між традиційним вебом і AI-пошуком, який дедалі більше стає стандартним способом взаємодії з інформацією.

Що це означає для майбутнього пошуку?

Тестування нової функції у Великій Британії може стати початком ширших змін у глобальному пошуковому ринку. Якщо модель “opt-out” стане стандартом, вебсайти отримають більше контролю над тим, як їхній контент використовується в AI-системах.

Водночас це може ще більше загострити дискусію про майбутнє класичного пошуку, оскільки дедалі більше користувачів переходять до AI-інструментів або альтернативних пошукових систем без генеративних відповідей.

Таким чином Google опиняється між двома тенденціями – розвитком AI-пошуку як основного інструменту та тиском з боку регуляторів і видавців, які вимагають більшої прозорості та контролю.