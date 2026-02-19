Деяким користувачам Google Maps заблокували доступ до цінної інформації

Популярний сервіс Google Maps впроваджує нові обмеження для анонімних відвідувачів. Користувачі, які не увійшли у свій обліковий запис Google, більше не можуть бачити детальні відгуки та повні галереї фотографій різних локацій.

Компанія називає це "обмеженим режимом" перегляду, пояснюючи такі зміни питаннями безпеки та технічними нюансами роботи браузерів, пише Phone Arena.

Чому Google Maps приховує важливу інформацію від користувачів?

Сьогодні Google Maps – це значно більше, ніж просто інструмент для навігації з пункту А в пункт Б. Платформа стала повноцінним путівником, де люди шукають місця для вечері, готелі чи розваги, орієнтуючись на досвід інших.

Проте останнім часом звичний доступ до цього контенту почав змінюватися. На форумах, зокрема на Reddit, користувачі дедалі частіше повідомляють про неможливість переглянути знімки та коментарі без авторизації.

Коли користувач намагається дізнатися деталі про музей, ресторан чи будь-яку іншу установу без входу в систему, він бачить лише базові вкладки "Огляд" та "Про місце". Блок із відгуками та галерея з численними фотографіями просто зникають, а замість них система пропонує лише один загальний знімок локації.

У нижній частині екрана з'являється попередження про те, що користувач бачить "обмежену версію Google Maps", і порада авторизуватися, щоб отримати максимум можливостей від сервісу.

Ця проблема найчастіше зустрічається у користувачів десктопних версій браузерів Chrome, Safari та Firefox, особливо під час використання режиму інкогніто. Проте подібні випадки вже фіксуються і в мобільних браузерах, а також, хоч і рідше, у застосунках для Android та iOS.

Як це працює в Україні?

Ми перевірили, як інформація відображається у веб-версії Google Maps, якщо користувач зареєстрований, і якщо у вас відсутній обліковий запис. Карти все ще покажуть загальну оцінку закладу чи цікавого вам місця, однак відгуки будуть недоступні, а застосунок повідомлятиме, що користувач перебуває в обмеженому режимі.



Google Maps працюють з обмеженнями без облікового запису / Фото 24 Каналу

Що кажуть в Google?

Google пояснюють появу такого режиму кількома причинами: це можуть бути технічні проблеми на боці сервісу, виявлення підозрілого трафіку в мережі користувача або втручання в роботу браузерних розширень.

Водночас компанія прямо зазначає, що вхід в обліковий запис допоможе уникнути подібних обмежень у майбутньому.

Аналітики припускають, що такий крок може бути частиною стратегії Google щодо залучення більшої кількості користувачів до авторизації. Це дозволить компанії активніше просувати нові функції на базі штучного інтелекту Gemini, які зараз активно інтегруються в екосистему.

Годі й казати, наскільки це рішення є шкідливим для пересічних користувачів, які часто шукають відгуки про місця саме за допомогою карт Google. Тепер зробити це стане важче і довше.

Водночас існує ймовірність, що це лише масштабне тестування нового інтерфейсу, і згодом ситуація може змінитися. Наразі єдиним дієвим способом повернути повний доступ до відгуків та фото залишається вхід у свій Google-акаунт.