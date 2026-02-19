Компания называет это "ограниченным режимом" просмотра, объясняя такие изменения вопросами безопасности и техническими нюансами работы браузеров, пишет Phone Arena.

Почему Google Maps скрывает важную информацию от пользователей?

Сегодня Google Maps – это гораздо больше, чем просто инструмент для навигации из пункта А в пункт Б. Платформа стала полноценным путеводителем, где люди ищут места для ужина, гостиницы или развлечения, ориентируясь на опыт других.

Однако в последнее время привычный доступ к этому контенту начал меняться. На форумах, в частности на Reddit, пользователи все чаще сообщают о невозможности просмотреть снимки и комментарии без авторизации.

Когда пользователь пытается узнать детали о музее, ресторане или любом другом учреждении без входа в систему, он видит только базовые вкладки "Обзор" и "О месте". Блок с отзывами и галерея с многочисленными фотографиями просто исчезают, а вместо них система предлагает только один общий снимок локации.

В нижней части экрана появляется предупреждение о том, что пользователь видит "ограниченную версию Google Maps", и совет авторизоваться, чтобы получить максимум возможностей от сервиса.

Эта проблема чаще всего встречается у пользователей десктопных версий браузеров Chrome, Safari и Firefox, особенно при использовании режима инкогнито. Однако подобные случаи уже фиксируются и в мобильных браузерах, а также, хоть и реже, в приложениях для Android и iOS.

Как это работает в Украине?

Мы проверили, как информация отображается в веб-версии Google Maps, если пользователь зарегистрирован, и если у вас отсутствует учетная запись. Карты все еще покажут общую оценку заведения или интересного вам места, однако отзывы будут недоступны, а приложение будет сообщать, что пользователь находится в ограниченном режиме.



Google Maps работают с ограничениями без учетной записи / Фото 24 Канала

Что говорят в Google?

Google объясняют появление такого режима несколькими причинами: это могут быть технические проблемы на стороне сервиса, обнаружения подозрительного трафика в сети пользователя или вмешательства в работу браузерных расширений.

В то же время компания прямо отмечает, что вход в учетную запись поможет избежать подобных ограничений в будущем.

Аналитики предполагают, что такой шаг может быть частью стратегии Google по привлечению большего количества пользователей к авторизации. Это позволит компании активнее продвигать новые функции на базе искусственного интеллекта Gemini, которые сейчас активно интегрируются в экосистему.

Нечего и говорить, насколько это решение является вредным для рядовых пользователей, которые часто ищут отзывы о местах именно с помощью карт Google. Теперь сделать это станет труднее и дольше.

В то же время существует вероятность, что это лишь масштабное тестирование нового интерфейса, и впоследствии ситуация может измениться. Сейчас единственным действенным способом вернуть полный доступ к отзывам и фото остается вход в свой Google-аккаунт.