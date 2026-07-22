Google Pixel 11: що ми знаємо про майбутню серію та чого від неї чекаємо

Google готується до масштабної презентації Made by Google, яка відбудеться 12 серпня. У центрі уваги перебуває нова лінійка смартфонів Pixel 11, що обіцяє не лише зміни в дизайні, а й перехід на принципово нові технології виробництва процесорів.

Дизайн і загадкове сяйво Pixel Glow

Зовнішній вигляд нових смартфонів значною мірою повторюватиме вдалу концепцію попереднього покоління, проте з кількома важливими змінами, підсумовує чутки 24 Канал.

Найбільш обговорюваним нововведенням стала система Pixel Glow. Спочатку очікувалося, що це буде масив світлодіодів, інтегрованих навколо панелі камер, однак після нещодавнього офіційного тизера ми побачили, що насправді це буде одна "лампочка" на блоці камер, яка сяятиме різними кольорами.



Google Pixel 11 / Фото Google

Ця функція виконуватиме роль розумного індикатора сповіщень, що змінює кольори залежно від типу повідомлення, коли телефон лежить екраном донизу. Крім того, інженери Google вирішили прибрати інфрачервоний датчик температури, який був у попередніх Pro-моделях, звільнивши місце для нових компонентів.

Лінійка складатиметься з чотирьох моделей:

базового Pixel 11 (кодова назва cubs);

компактного Pixel 11 Pro (grizzly);

великого Pixel 11 Pro XL (kodiak);

складаного Pixel 11 Pro Fold (yogi).

Екрани моделей Pixel 11 та 11 Pro матимуть діагональ 6,3 дюйма, тоді як версія Pro XL отримає дисплей на 6,8 дюйма. Складаний флагман оснастять внутрішнім екраном на 8 дюймів.

Технічний прорив: Tensor G6 та новий модем

Головною внутрішньою зміною стане процесор Tensor G6, який вперше виготовлять за передовим 2-нанометровим техпроцесом компанії TSMC. Це дозволить смартфонам працювати швидше, менше нагріватися та споживати на 30 відсотків менше енергії.

Виробник також замінив проблемні модеми Samsung Exynos на MediaTek M90, що має остаточно вирішити питання зі стабільністю зв'язку та швидким розрядом батареї в режимі очікування.

Попри значні оновлення, обсяг оперативної пам'яті може залежати від конкретної версії.

Базовий Pixel 11 отримає 12 гігабайтів оперативної пам'яті.

У моделях Pro та Pro XL цей показник варіюватиметься від 12 до 16 гігабайтів залежно від обсягу внутрішнього сховища.

Ціни та пам'ять: прощання зі 128 гігабайтами

Google вирішила повністю відмовитися від моделей на 128 гігабайтів, зробивши стандартом 256 гігабайтів. Це автоматично піднімає поріг входу для покупців: базова модель Pixel 11 коштуватиме від 899 доларів.

Ціна на Pixel 11 Pro залишиться на рівні 1099 доларів, проте Pixel 11 Pro XL та Pixel 11 Pro Fold здорожчають на 100 доларів – до 1299 та 1899 доларів відповідно.

Компанія запропонує оновлену палітру кольорів, серед яких з'являться такі екзотичні варіанти як Hibiscus (гібіскус), Pistachio (фісташковий) та Canyon (каньйон).

Акумулятори також отримають невеликий приріст ємності: Pixel 11 матиме батарею на 4985 міліампер-годин, а флагман XL – на 5115 міліампер-годин.

Офіційний старт продажів очікують вже наприкінці серпня 2026 року.