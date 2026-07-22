Дизайн и загадочное сияние Pixel Glow

Внешний вид новых смартфонов в значительной степени будет повторять удачную концепцию предыдущего поколения, однако с несколькими важными изменениями, подводит итоги слухов 24 Канал.

Наиболее обсуждаемым нововведением стала система Pixel Glow. Изначально ожидалось, что это будет массив светодиодов, интегрированных вокруг панели камер, однако после недавнего официального тизера мы увидели, что на самом деле это будет одна "лампочка" на блоке камер, которая будет светиться разными цветами.



Google Pixel 11 / Фото Google

Эта функция будет выполнять роль умного индикатора уведомлений, меняющего цвета в зависимости от типа сообщения, когда телефон лежит экраном вниз. Кроме того, инженеры Google решили убрать инфракрасный датчик температуры, который был в предыдущих Pro-моделях, освободив место для новых компонентов.

Линейка будет состоять из четырех моделей:

базового Pixel 11 (кодовое название cubs);

компактного Pixel 11 Pro (grizzly);

большого Pixel 11 Pro XL (kodiak);

складного Pixel 11 Pro Fold (yogi).

Экраны моделей Pixel 11 и 11 Pro будут иметь диагональ 6,3 дюйма, тогда как версия Pro XL получит дисплей на 6,8 дюйма. Складной флагман оснастят внутренним экраном на 8 дюймов.

Технический прорыв: Tensor G6 и новый модем

Главным внутренним изменением станет процессор Tensor G6, который впервые будет изготовлен по передовому 2-нанометровому технологическому процессу компании TSMC. Это позволит смартфонам работать быстрее, меньше нагреваться и потреблять на 30 процентов меньше энергии.

Производитель также заменил проблемные модемы Samsung Exynos на MediaTek M90, что должно окончательно решить проблемы со стабильностью связи и быстрым разрядом аккумулятора в режиме ожидания.

Несмотря на значительные обновления, объем оперативной памяти может зависеть от конкретной версии.

Базовая версия Pixel 11 получит 12 гигабайт оперативной памяти.

В моделях Pro и Pro XL этот показатель будет варьироваться от 12 до 16 гигабайт в зависимости от объема встроенной памяти.

Цены и память: прощание со 128 гигабайтами

Google решила полностью отказаться от моделей на 128 гигабайт, сделав стандартом 256 гигабайт. Это автоматически повышает порог входа для покупателей: базовая модель Pixel 11 будет стоить от 899 долларов.

Цена на Pixel 11 Pro останется на уровне 1099 долларов, однако Pixel 11 Pro XL и Pixel 11 Pro Fold подорожают на 100 долларов – до 1299 и 1899 долларов соответственно.

Компания предложит обновленную палитру цветов, среди которых появятся такие экзотические варианты, как Hibiscus (гибискус), Pistachio (фисташковый) и Canyon (каньон).

Аккумуляторы также получат небольшой прирост емкости: Pixel 11 будет иметь батарею на 4985 миллиампер-часов, а флагман XL – на 5115 миллиампер-часов.

Официальный старт продаж ожидается уже в конце августа 2026 года.