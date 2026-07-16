Перший погляд на Pixel 11

На офіційній сторінці Google Store з'явився анонс великої презентації, яку запланували на 12 серпня 2026 року. Технологічний гігант підтвердив, що нова серія отримає назву Pixel 11. У рекламних матеріалах розробники зробили акцент на розкішному золотому кольорі, у якому, як очікують, дебютує модель Pixel 11 Pro.

Короткий тизер Google Pixel 11: дивіться відео

Головна увага заходу зосереджена на технології Gemini Intelligence. Розробники обіцяють інтегрувати штучний інтелект ще глибше в екосистему нових пристроїв. Поки що немає деталей про те, чи будуть представлені якісь нові функції, про які не оголошували на I/O 2026.

Користувачі зможуть оформити попереднє замовлення на пристрої вже в день презентації. Для тих, хто підпишеться на електронну розсилку Google Store до 7 серпня 2026 року, компанія підготувала спеціальні пропозиції. Попри те, що деталі акції тримають у таємниці, відомо, що бонуси можна буде використати для купівлі розблокованих моделей Pixel 11.

Офіційні продажі та доставка розпочнуться невдовзі після анонсу, проте точні терміни Google оприлюднить безпосередньо під час заходу.

Що відомо про функцію Glow

Найбільш обговорюваною деталлю став елемент під назвою Pixel Glow. Це світловий індикатор, який розмістили праворуч від камерного блоку, на тому ж місці, де зазвичай знаходиться ліхтарик. Сам ліхтарик, судячи з усього, опустять трохи нижче – на місце, де у Pixel 10 розташований сенсор температури (який, будьмо чесні, ніхто не використовував).

Pixel Glow може змінювати кольори в широкому діапазоні. Експерти зазначають, що візуально це нагадує знамениту веселкову анімацію в комп'ютерах Mac, яка з'являється під час інтенсивної роботи системи або завантаження програм.

Варто зазначити, що перші витоки свідчили про те, що Pixel Glow буде представлений у вигляді рамки довкола всього блоку камер, щоб сяяти довкола нього однією довгою стрічкою. Проте в такому варіанті його, ймовірно, перекривав би чохол. Тому компанія реалізує технологію у вигляді звичайної лампочки.

Такий варіант теж викликає питання. Якщо ви захочете користуватися Pixel Glow, вам доведеться постійно тримати смартфон екраном донизу. Це означає, що доведеться відмовитися від функції, яка вмикає режим "Не турбувати" під час перевертання смартфона. Дещо сумнівний вибір.