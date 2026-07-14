Як Pixel 11 обжене iPhone 18

Багато років компанія Apple утримувала статус ексклюзивного партнера тайванського гіганта TSMC, першою впроваджуючи найсучасніші технологічні процеси у свої чипи. Однак у 2026 році ситуація може кардинально змінитися. Згідно з новими даними, Google планує випередити свого головного конкурента, використавши найновіший 2-нанометровий техпроцес для свого майбутнього процесора Tensor G6. Про це пише видання 9to5Google.

Основною перевагою Google стане час виходу нових пристроїв. Компанія вже офіційно підтвердила, що захід Made by Google, присвячений презентації серії Pixel 11, відбудеться 12 серпня 2026 року в Нью-Йорку. Тим часом Apple традиційно презентує свої нові iPhone 18 лише у вересні. Ця різниця в один місяць дозволить Pixel 11 отримати статус першого у світі масового смартфона, що працює на базі 2-нанометрового чипа.

Що дає перехід на 2 нанометри?

Технологічний процес у 2 нанометри – це не просто цифра в специфікаціях, а величезний крок уперед для всієї індустрії. Чим меншим є розмір транзисторів, тим більше їх можна розмістити на кристалі процесора.

Для кінцевого користувача це означає значне підвищення енергоефективності та продуктивності. Смартфони зможуть виконувати складні обчислення, пов'язані зі штучним інтелектом та обробкою фотографій, витрачаючи при цьому набагато менше заряду акумулятора.

Хоча Apple також планує використовувати цей техпроцес для свого чипа A20, саме Google отримає першість на ринку. Окрім того, очікують, що флагманські рішення від Qualcomm та MediaTek також перейдуть на 2-нанометрові потужності TSMC, проте ці пристрої з'являться лише наприкінці 2026 або на початку 2027 року.

Цікаво, що наступні ітерації цього процесу можуть запропонувати ще кращі показники, але саме Tensor G6 стане піонером технології.

Що ще відомо про Tensor G6 та Pixel 11?

Інформація про майбутній процесор Google викликає неоднозначні реакції в експертів. Витоки свідчать, що Tensor G6 отримає оновлені ядра центрального процесора (CPU), що суттєво підвищить швидкість роботи в повсякденних завданнях. Водночас графічний прискорювач (GPU) може отримати певне погіршення за деякими параметрами, хоча загальна оптимізація має покращити його роботу порівняно з попередниками.

Важливою зміною стане оновлення модемної частини. Аналітики знайшли в базі даних FCC посилання на алгоритми MediaTek у компонентах для тестування радіочастот. Це підкріплює чутки про те, що Google відмовиться від модемів виробництва Samsung на користь рішень від MediaTek для свого Tensor G6. Це може розв'язати давню проблему смартфонів Pixel – стабільність зв'язку та енергоспоживання під час використання мобільного інтернету.

Попри те, що до офіційної презентації залишається ще трохи часу, мережею вже ширяться дані про нові кольори корпусів та навіть можливе підвищення цін на лінійку Pixel 11. Разом із новими смартфонами Google планує показати годинник Pixel Watch 5. Компанія намагається створити цілісну екосистему, де передові апаратні рішення доповнюють можливості програмного забезпечення.