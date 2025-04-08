Google платить спеціалістам з ШІ за бездіяльність, аби ті не перейшли до конкурентів

У розпал боротьби за таланти на ринку штучного інтелекту компанія Google змушена платити деяким працівникам, які займаються розробкою AI, щоб ті нічого не робили протягом року. Таким чином компанія намагається утримати спеціалістів і не дати їм перейти до конкурентів.

Зокрема, підрозділ Google DeepMind, що займається штучним інтелектом, укладає з окремими співробітниками у Великій Британії суворі угоди про неконкуренцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Businness Insider.

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Згідно з такою угодою, працівникам заборонено переходити до іншої компанії в тій самій галузі протягом одного року. Деякі з таких співробітників отримують оплату в цей період, фактично перебуваючи у довготривалій неоплачуваній відпустці.

Водночас така практика може призвести до втрати актуальних знань та навичок серед дослідників, адже галузь штучного інтелекту розвивається надзвичайно швидко.

У США Федеральна торгова комісія (FTC) минулого року заборонила більшість угод про неконкуренцію, однак ці обмеження не поширюються на головний офіс DeepMind у Лондоні.

У березні віцепрезидент Microsoft з питань AI Нандо де Фрейтас заявив, що деякі співробітники DeepMind були "у відчаї" і намагалися зв'язатися з ним, бо не могли уникнути дії таких контрактів. Він також закликав не укладати угод про неконкуренцію. У Google уточнили, що ця практика застосовується вибірково.