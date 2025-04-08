В частности, подразделение Google DeepMind, занимающееся искусственным интеллектом, заключает с отдельными сотрудниками в Великобритании строгие соглашения о неконкуренции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Businness Insider.

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Согласно такому соглашению, работникам запрещено переходить в другую компанию в той же отрасли в течение одного года. Некоторые из таких сотрудников получают оплату в этот период, фактически находясь в длительном неоплачиваемом отпуске.

В то же время такая практика может привести к потере актуальных знаний и навыков среди исследователей, ведь отрасль искусственного интеллекта развивается чрезвычайно быстро.

В США Федеральная торговая комиссия (FTC) в прошлом году запретила большинство соглашений о неконкуренции, однако эти ограничения не распространяются на главный офис DeepMind в Лондоне.

В марте вице-президент Microsoft по вопросам AI Нандо де Фрейтас заявил, что некоторые сотрудники DeepMind были "в отчаянии" и пытались связаться с ним, потому что не могли избежать действия таких контрактов. Он также призвал не заключать соглашений о неконкуренции. В Google уточнили, что эта практика применяется выборочно.