Зокрема, підрозділ Google DeepMind, що займається штучним інтелектом, укладає з окремими співробітниками у Великій Британії суворі угоди про неконкуренцію, повідомляє 24 Канал з посиланням на Businness Insider.

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Згідно з такою угодою, працівникам заборонено переходити до іншої компанії в тій самій галузі протягом одного року. Деякі з таких співробітників отримують оплату в цей період, фактично перебуваючи у довготривалій неоплачуваній відпустці.

Водночас така практика може призвести до втрати актуальних знань та навичок серед дослідників, адже галузь штучного інтелекту розвивається надзвичайно швидко.

У США Федеральна торгова комісія (FTC) минулого року заборонила більшість угод про неконкуренцію, однак ці обмеження не поширюються на головний офіс DeepMind у Лондоні.

У березні віцепрезидент Microsoft з питань AI Нандо де Фрейтас заявив, що деякі співробітники DeepMind були "у відчаї" і намагалися зв'язатися з ним, бо не могли уникнути дії таких контрактів. Він також закликав не укладати угод про неконкуренцію. У Google уточнили, що ця практика застосовується вибірково.