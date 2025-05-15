Google прибере з пошуковика кнопку, яка була там десятиліттями і замінить її на ШІ

Деякі користувачі Google помітили на головній сторінці пошукової системи поява бота штучного інтелекту AI Mode. Згідно з дописами у соціальних мережах X та Threads, розробники експериментують із різними варіантами розташування кнопки, яка дозволяє розпочати взаємодію з пошуком на основі ШІ.

Повідомлення користувачів свідчать, що у деяких випадках кнопка AI Mode розміщується безпосередньо в самому пошуковому рядку, а в інших – замінює собою кнопку "Мені пощастить!", яка традиційно розташована під рядком пошуку, інформує 24 Канал.

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Зовнішній вигляд кнопки також відрізняється від інших елементів інтерфейсу: при наведенні курсора з’являється обертове райдужне обрамлення.

На початку цього місяця Google оголосила, що "невеликий відсоток" мешканців США невдовзі почне бачити опцію AI Mode у пошуковику компанії. Знімки екрана, опубліковані користувачами, дають уявлення про те, як може виглядати ця функція після її публічного запуску.

Речниця Google Ешлі Томпсон підтвердила The Verge, що AI Search Mode наразі доступний лише користувачам платформи Google Labs.

Ми часто тестуємо різні способи доступу людей до наших корисних функцій. Це лише один із багатьох експериментів,

– розповіла вона.

Офіційного підтвердження щодо повної заміни кнопки "Мені пощастить!" на AI Mode наразі немає. Водночас сама можливість такого кроку вже викликає занепокоєння у користувачів, які регулярно використовують цю функцію.

Ймовірно, Google таким чином натякає, що пошук на основі штучного інтелекту може бути ефективнішим.