Новий логотип

Востаннє зміна головної іконки відбулася 1 вересня 2015 року, коли Google представив новий логотип зі шрифтом без зарубок під назвою Product Sans. Тоді ж з’явилась і добре впізнавана кругла іконка "G", складена з чотирьох чітких кольорових сегментів: синього, червоного, жовтого та зеленого, повідомляє 24 Канал з посиланням на 9to5Google.

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Цей дизайн супроводжував Google впродовж цілого десятиліття, але тепер компанія почала впроваджувати його оновлену версію. І хоч на перший погляд нова іконка здається дуже схожою на попередню, головна відмінність полягає у використанні градієнтів замість чітких кольорових меж. Тепер червоний колір плавно переходить у жовтий, жовтий – у зелений, а зелений – у синій. Візуально це виглядає яскравіше, м’якше та сучасніше.



Порівняння старого та нового логотипа Google / Скриншот 24 Каналу

Наразі невідомо, чи змінить компанія іконки інших своїх застосунків, оскільки жодних коментарів вона ще не давала з цього приводу. Усі її сервіси також мають дизайн з чіткими межами, де один колір різко переходить в інший. Тож цілком імовірно, що найближчим часом на нас чекає редизайн таких продуктів, як Google Карти, Диск або Chrome. Швидше за все, деталі розкриють на конференції Google I/O 2025, де говоритимуть про новинки в сфері програмного забезпечення.

Таке оновлення відбувається на тлі новин про те, що Microsoft також розглядає варіанти редизайну своїх іконок, рухаючись у бік тривимірного стилю. Google, своєю чергою, інтегрує нову стилістику не лише в логотипи, а й у нові функції на основі штучного інтелекту – наприклад, у ярлик режиму ШІ, який компанія поступово інтегрує в Пошуку.