Штучний інтелект Google допоможе вам приміряти одяг – потрібно лише ваше фото і смартфон
- Google запускає нову функцію, яка дозволяє користувачам віртуально приміряти одяг на власному фото, доступну в США через Search Labs.
- Технологія базується на штучному інтелекті, який розуміє особливості будови тіла та фізику тканин, і включає оновлення AI Mode для персоналізації пошукових результатів.
- В США з'явиться функція автоматичної покупки, яка дозволяє відстежувати ціни та оформлювати замовлення через Google Pay.
Компанія Google запускає експериментальну функцію, яка дозволяє користувачам віртуально приміряти одяг на власному фото. Нова можливість уже доступна в Search Labs для користувачів зі США. Ті, хто приєднався до тестування, можуть скористатися кнопкою "приміряти", що з'являється поряд із результатами пошуку для штанів, сорочок, суконь і спідниць.
Після цього Google запитує повнорозмірне зображення користувача, на основі якого створюється візуалізація людини у вибраному одязі, розповідає 24 Канал. Отримані зображення можна зберігати та надсилати.
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За словами компанії, ця технологія базується на штучному інтелекті, який розуміє особливості будови людського тіла, а також нюанси фізики тканин – зокрема те, як вони згинаються, тягнуться та лягають на різні фігури.
У рамках ширшого оновлення пошуку Google також розширює доступ до режиму AI Mode – нової функції, побудованої на моделі Gemini.
Цей інструмент персоналізує результати на основі конкретних запитів користувача. Наприклад, якщо сказати, що потрібна дорожня сумка для поїздки у травні, система самостійно проаналізує умови погоди й обере моделі з водонепроникними матеріалами та додатковими кишенями.
Google Try On допоможе побачити, як ви виглядаєте в одязі, що вам сподобався / Фото Google
Окрім цього, в США з’явиться функція автоматичної покупки. Якщо активувати опцію відстеження ціни, вибрати розмір, колір і бажану вартість, Google надішле повідомлення, коли ціна знизиться до потрібного рівня.
Нововведення дозволить після цього підтвердити параметри й натиснути "купити за мене". Сервіс самостійно оформить замовлення на сайті продавця та завершить оплату через Google Pay.
І хоч компанія вже активно тестує всі ці можливості, наразі доступні вони не всім користувачам і лише на території США. Крім того, Google також представила новий генератор зображень Imagen 4, який робить неймовірно реалістичні картинки. Він вже доступний для користувачів застосунку Gemini, а також на платформах Whisk і Vertex AI і в Google Workspace.