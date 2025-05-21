Після цього Google запитує повнорозмірне зображення користувача, на основі якого створюється візуалізація людини у вибраному одязі, розповідає 24 Канал. Отримані зображення можна зберігати та надсилати.

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За словами компанії, ця технологія базується на штучному інтелекті, який розуміє особливості будови людського тіла, а також нюанси фізики тканин – зокрема те, як вони згинаються, тягнуться та лягають на різні фігури.

У рамках ширшого оновлення пошуку Google також розширює доступ до режиму AI Mode – нової функції, побудованої на моделі Gemini.

Цей інструмент персоналізує результати на основі конкретних запитів користувача. Наприклад, якщо сказати, що потрібна дорожня сумка для поїздки у травні, система самостійно проаналізує умови погоди й обере моделі з водонепроникними матеріалами та додатковими кишенями.



Google Try On допоможе побачити, як ви виглядаєте в одязі, що вам сподобався / Фото Google

Окрім цього, в США з’явиться функція автоматичної покупки. Якщо активувати опцію відстеження ціни, вибрати розмір, колір і бажану вартість, Google надішле повідомлення, коли ціна знизиться до потрібного рівня.

Нововведення дозволить після цього підтвердити параметри й натиснути "купити за мене". Сервіс самостійно оформить замовлення на сайті продавця та завершить оплату через Google Pay.

І хоч компанія вже активно тестує всі ці можливості, наразі доступні вони не всім користувачам і лише на території США. Крім того, Google також представила новий генератор зображень Imagen 4, який робить неймовірно реалістичні картинки. Він вже доступний для користувачів застосунку Gemini, а також на платформах Whisk і Vertex AI і в Google Workspace.