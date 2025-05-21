После этого Google запрашивает полноразмерное изображение пользователя, на основе которого создается визуализация человека в выбранной одежде, рассказывает 24 Канал. Полученные изображения можно хранить и отправлять.

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По словам компании, эта технология базируется на искусственном интеллекте, который понимает особенности строения человеческого тела, а также нюансы физики тканей – в частности то, как они сгибаются, тянутся и ложатся на различные фигуры.

В рамках широкого обновления поиска Google также расширяет доступ к режиму AI Mode – новой функции, построенной на модели Gemini.

Этот инструмент персонализирует результаты на основе конкретных запросов пользователя. Например, если сказать, что нужна дорожная сумка для поездки в мае, система самостоятельно проанализирует условия погоды и выберет модели с водонепроницаемыми материалами и дополнительными карманами.



Google Try On поможет увидеть, как вы выглядите в одежде, что вам понравился / Фото Google

Кроме этого, в США появится функция автоматической покупки. Если активировать опцию отслеживания цены, выбрать размер, цвет и желаемую стоимость, Google пришлет сообщение, когда цена снизится до нужного уровня.

Нововведение позволит после этого подтвердить параметры и нажать "купить за меня". Сервис самостоятельно оформит заказ на сайте продавца и завершит оплату через Google Pay.

И хотя компания уже активно тестирует все эти возможности, пока доступны они не всем пользователям и только на территории США. Кроме того, Google также представила новый генератор изображений Imagen 4, который делает невероятно реалистичные картинки. Он уже доступен для пользователей приложения Gemini, а также на платформах Whisk и Vertex AI и в Google Workspace.