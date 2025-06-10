Google анонсував і випустив стабільну версію Android 16 в один і той же день 11 червня

Операційна система Android 16 у своїй стабільній версії почала розгортатися для пристроїв Pixel. Цей випуск містить червневий патч безпеки 2025 року та низку системних виправлень, а також купу нових функцій для користувачів. Оновлення відбувається після попередніх бета-версій, але поки що не є фінальним, адже разом із ним вийшла ще одна бета.

Реліз і нові можливості

Нова версія Android 16 стала доступною для широкого спектра пристроїв Google Pixel, включаючи моделі від Pixel 6 до новітніх Pixel 9. Пізніше цього року систему підхоплять інші бренди телефонів. Розмір оновлення на Pixel 9 Pro становить 1,47 гігабайта. Цей реліз містить два патчі безпеки, які усувають 18 проблем і вносять 16 виправлень для пристроїв Google. Випуск Android 16 збігається з червневим Pixel Feature Drop 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

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Оновлення Android 16 приносить численні виправлення для пристроїв Pixel у різних категоріях, включаючи біометричні дані, Bluetooth, камеру, дисплей та графіка, фреймворк, сенсори, ядро системи, телефонію та, звичайно ж, інтерфейс користувача.

Серед конкретних виправлень відзначаються:

Загальні покращення розпізнавання відбитків пальців та відгуку за певних умов.

Виправлення проблеми з відключенням певних пристроїв Bluetooth.

Покращення стабільності камери.

Загальні покращення стабільності дисплея.

Виправлення проблеми з непослідовними сповіщеннями світлої/темної теми.

Загальні покращення продуктивності та стабільності під час певних переходів інтерфейсу користувача.

Додаткове налаштування інтенсивності та відгуку тактильних відчуттів.

Виправлення покращення переходів яскравості екрана.

Загальні покращення стабільності та продуктивності системи.

Загальні покращення стабільності та продуктивності мережевого з'єднання.

Виправлення проблеми дублювання вмісту при довгих скріншотах, що забезпечує правильне захоплення всього вмісту.

Виправлення проблеми перекриття символів сповіщень у рядку стану.

Виправлення проблеми зникнення кнопок на екрані блокування.

Виправлення проблеми відображення неправильних шпалер у WallpaperPicker.

Виправлення проблеми з відсутніми сповіщеннями.

Покращення точності натискання на погоду та досвіду використання віджета At a Glance.

Нові функції в Android 16

У стабільній версії Android 16 представлено кілька нових функцій:

Підтримка "Живих оновлень" – нового типу сповіщень, які відображаються у верхній частині екрана блокування та на панелі сповіщень, показуючи прогрес певних дій. Наприклад, для застосунків таксі чи доставки їжі ви зможете бачити шлях кур'єра і час до прибуття, не відкриваючи постійно додаток.

– нового типу сповіщень, які відображаються у верхній частині екрана блокування та на панелі сповіщень, показуючи прогрес певних дій. Наприклад, для застосунків таксі чи доставки їжі ви зможете бачити шлях кур'єра і час до прибуття, не відкриваючи постійно додаток. Примусове групування сповіщень з одного застосунку для зменшення інформаційного перевантаження.

Оновлений режим Розширеного захисту , який допомагає захистити пристрій від онлайн-атак, шкідливих застосунків та небезпечних вебсайтів.

, який допомагає захистити пристрій від онлайн-атак, шкідливих застосунків та небезпечних вебсайтів. Новий індикатор завантаження в стилі Material 3 Expressive після введення PIN-коду.

Покращення для слухових пристроїв на сумісних пристроях (наприклад, Pixel 9), включаючи нативні елементи керування гучністю та перемиканням мікрофонів.

Health Connect додає підтримку відображення медичних записів.

У рядку стану час відображається іншим шрифтом з більшим інтервалом. Деякі годинники на Always-On Display тепер тематизовані за допомогою Dynamic Color. Медіаплеєр у швидких налаштуваннях затемнює обкладинки.

У меню "Недавні" (Recents) натискання на іконку над карткою застосунка тепер показує ярлики для "Скриншот", "Виділити" та "Закрити". Тривале натискання на Pixel Launcher показує новий ярлик "Список застосунків".

Функція "Стан батареї" (Battery health) для Pixel 8a та новіших моделей, що показує приблизний відсоток заряду, який батарея може утримувати порівняно з новою. Налаштування оптимізації заряджання переміщено.

Жест "Подвійне натискання кнопки живлення" можна налаштувати для відкриття Камери або Google Wallet. Навігація за допомогою трьох кнопок тепер підтримує "Прогнозоване Назад" (Predictive Back) при тривалому натисканні.

Нові налаштування, такі як вибір облікового запису Google за замовчуванням для збереження контактів та встановлення регіону/системи вимірювання.

Налаштування контрастності тексту на головному екрані.

Підвищена продуктивність для планшетів.

Поки що без повноцінного нового дизайну Material 3 Expressive

Варто зазначити, що в цій версії ще немає повноцінного нового інтерфейсу, який компанія анонсувала на конференції I/O. Немає обіцяних "пружніх" анімацій, кастомізованої панелі швидких налаштувань та деяких інших елементів.

Які ще функції з'являться пізніше