Реліз і нові можливості
Нова версія Android 16 стала доступною для широкого спектра пристроїв Google Pixel, включаючи моделі від Pixel 6 до новітніх Pixel 9. Пізніше цього року систему підхоплять інші бренди телефонів. Розмір оновлення на Pixel 9 Pro становить 1,47 гігабайта. Цей реліз містить два патчі безпеки, які усувають 18 проблем і вносять 16 виправлень для пристроїв Google. Випуск Android 16 збігається з червневим Pixel Feature Drop 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.
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Оновлення Android 16 приносить численні виправлення для пристроїв Pixel у різних категоріях, включаючи біометричні дані, Bluetooth, камеру, дисплей та графіка, фреймворк, сенсори, ядро системи, телефонію та, звичайно ж, інтерфейс користувача.
Серед конкретних виправлень відзначаються:
- Загальні покращення розпізнавання відбитків пальців та відгуку за певних умов.
- Виправлення проблеми з відключенням певних пристроїв Bluetooth.
- Покращення стабільності камери.
- Загальні покращення стабільності дисплея.
- Виправлення проблеми з непослідовними сповіщеннями світлої/темної теми.
- Загальні покращення продуктивності та стабільності під час певних переходів інтерфейсу користувача.
- Додаткове налаштування інтенсивності та відгуку тактильних відчуттів.
- Виправлення покращення переходів яскравості екрана.
- Загальні покращення стабільності та продуктивності системи.
- Загальні покращення стабільності та продуктивності мережевого з'єднання.
- Виправлення проблеми дублювання вмісту при довгих скріншотах, що забезпечує правильне захоплення всього вмісту.
- Виправлення проблеми перекриття символів сповіщень у рядку стану.
- Виправлення проблеми зникнення кнопок на екрані блокування.
- Виправлення проблеми відображення неправильних шпалер у WallpaperPicker.
- Виправлення проблеми з відсутніми сповіщеннями.
- Покращення точності натискання на погоду та досвіду використання віджета At a Glance.
Нові функції в Android 16
У стабільній версії Android 16 представлено кілька нових функцій:
- Підтримка "Живих оновлень" – нового типу сповіщень, які відображаються у верхній частині екрана блокування та на панелі сповіщень, показуючи прогрес певних дій. Наприклад, для застосунків таксі чи доставки їжі ви зможете бачити шлях кур'єра і час до прибуття, не відкриваючи постійно додаток.
- Примусове групування сповіщень з одного застосунку для зменшення інформаційного перевантаження.
- Оновлений режим Розширеного захисту, який допомагає захистити пристрій від онлайн-атак, шкідливих застосунків та небезпечних вебсайтів.
- Новий індикатор завантаження в стилі Material 3 Expressive після введення PIN-коду.
- Покращення для слухових пристроїв на сумісних пристроях (наприклад, Pixel 9), включаючи нативні елементи керування гучністю та перемиканням мікрофонів.
- Health Connect додає підтримку відображення медичних записів.
- У рядку стану час відображається іншим шрифтом з більшим інтервалом. Деякі годинники на Always-On Display тепер тематизовані за допомогою Dynamic Color. Медіаплеєр у швидких налаштуваннях затемнює обкладинки.
- У меню "Недавні" (Recents) натискання на іконку над карткою застосунка тепер показує ярлики для "Скриншот", "Виділити" та "Закрити". Тривале натискання на Pixel Launcher показує новий ярлик "Список застосунків".
- Функція "Стан батареї" (Battery health) для Pixel 8a та новіших моделей, що показує приблизний відсоток заряду, який батарея може утримувати порівняно з новою. Налаштування оптимізації заряджання переміщено.
- Жест "Подвійне натискання кнопки живлення" можна налаштувати для відкриття Камери або Google Wallet. Навігація за допомогою трьох кнопок тепер підтримує "Прогнозоване Назад" (Predictive Back) при тривалому натисканні.
- Нові налаштування, такі як вибір облікового запису Google за замовчуванням для збереження контактів та встановлення регіону/системи вимірювання.
- Налаштування контрастності тексту на головному екрані.
- Підвищена продуктивність для планшетів.
Поки що без повноцінного нового дизайну Material 3 Expressive
Варто зазначити, що в цій версії ще немає повноцінного нового інтерфейсу, який компанія анонсувала на конференції I/O. Немає обіцяних "пружніх" анімацій, кастомізованої панелі швидких налаштувань та деяких інших елементів.
Які ще функції з'являться пізніше
- Підтримка підключених дисплеїв для розширених можливостей Android на зовнішніх екранах.
- Підтримка віконного режиму робочого столу (desktop-style windowing) для планшетів, що дозволяє вільно змінювати розмір вікон застосунків.
- Можливість створення власних клавіатурних скорочень.
- Новий інтерфейс, який показуватиме "переповнення панелі завдань" з відкритими додатками.