Користувачі Google можуть отримати сховище до 5 ТБ, але за однієї умови

Google розширив можливості підписки AI Pro, збільшивши обсяг хмарного сховища з 2 ТБ до 5 ТБ. При цьому ціна залишилася незмінною, що робить тариф більш привабливим для користувачів.

Google без гучних анонсів оновив свою підписку Google AI Pro, значно збільшивши обсяг доступного хмарного сховища. Тепер користувачі отримують 5 ТБ замість попередніх 2 ТБ, при цьому щомісячна вартість залишається на рівні близько 20 доларів. Про це пише Digitaltrends.

Чому збільшення сховища змінює цінність підписки?

Це означає, що передплатники фактично отримали додаткові 3 ТБ без будь-яких доплат. Новий обсяг поширюється на всі основні сервіси компанії – Google Drive, Gmail і Google Photos.

Підписки з функціями штучного інтелекту часто просувають через можливості чат-ботів або генеративних інструментів. Проте їхня практична цінність для багатьох користувачів залишається неочевидною. Натомість додаткове сховище – це те, що легко зрозуміти і відчути одразу, адже проблема нестачі пам’яті виникає регулярно.

Як пише 9to5google, оновлені сторінки тарифу вже відображають новий ліміт у 5 ТБ, а профільні медіа підтверджують, що зміни набрали чинності без підвищення ціни. Саме відсутність подорожчання робить це оновлення ключовим – компанія не просто розширила функціональність, а суттєво підвищила загальну вигоду від підписки.

Тепер Google AI Pro виглядає інакше з точки зору користувача. Якщо раніше це була передусім підписка на ШІ з додатковими бонусами, то зараз вона більше нагадує великий тариф на хмарне сховище, який також включає інструменти штучного інтелекту.

Це важливо ще й тому, що хмарне сховище – одна з небагатьох функцій підписки, користь від якої очевидна без додаткових пояснень. Не обов’язково розбиратися в нових моделях ШІ, щоб оцінити, наскільки корисними можуть бути 5 ТБ для фото, файлів і листів.

Такий крок також відображає ширшу стратегію Google. Компанія поступово інтегрує штучний інтелект у звичні сервіси, замість того щоб продавати його як окремий продукт. Для користувачів, які вже активно користуються екосистемою Google, збільшення сховища робить підписку менш опціональною і більш виправданою у повсякденному використанні.