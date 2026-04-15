OpenAI представила спеціалізований GPT Cyber з дуже конкретним призначенням

OpenAI розширила сімейство своїх моделей, представивши спеціалізовану версію GPT-5.4-Cyber. Цей інструмент створений виключно для професіоналів у сфері безпеки й відкриває можливості, які раніше були недоступні через етичні обмеження штучного інтелекту.

Що пропонує GPT-5.4-Cyber?

Компанія OpenAI оголосила про вихід спеціалізованої модифікації своєї останньої нейромережі – GPT-5.4-Cyber. На відміну від стандартних версій, цей варіант є "кібердозволеним", що означає значне зниження програмних бар'єрів для виконання специфічних завдань, які зазвичай блокуються системами безпеки штучного інтелекту. Модель не призначена для широкого загалу, а її запуск експерти порівнюють із появою Claude Mythos від конкурентів з компанії Anthropic, пише GBHackers.

Головною особливістю моделі з індексом Cyber є її здатність працювати з бінарним кодом. Це дозволяє фахівцям проводити реверс-інжиніринг програмного забезпечення, аналізувати скомпільовані файли на наявність ознак шкідливого ПЗ та оцінювати стійкість цифрових систем до атак.

Важливо, що для такого аналізу ШІ більше не потребує доступу до початкового коду програми. Раніше подібні запити часто сприймалися алгоритмами безпеки як спроби зламу, що призводило до відмов у генерації відповідей. Тепер межу відмов для легітимних професійних запитів було зміщено, що відкриває шлях до просунутих робочих процесів у сфері захисту даних.

Хто зможе користуватися новою моделлю?

Доступ до цього інноваційного інструменту залишається суворо обмеженим. Отримати його можуть лише користувачі найвищого рівня підписки, які готові пройти процедуру автентифікації та підтвердити свій статус захисників кіберпростору, пише OpenAI у своїй заяві.

Цей процес відбувається в межах ініціативи Trusted Access for Cyber (TAC), яка стартувала раніше цього року. Компанія пропонує два основні шляхи верифікації.

Індивідуальні дослідники можуть підтвердити свою особу через спеціальну сторінку на сайті ChatGPT.

Корпоративні клієнти та великі підприємства мають можливість подати запит на отримання доступу для своїх команд через офіційних представників OpenAI.

На початковому етапі розгортання відбувається ітеративно та охоплює лише перевірених постачальників послуг безпеки, наукові організації та незалежних дослідників.

Розробники наголошують, що випуск GPT-5.4-Cyber є лише початком масштабної стратегії з підготовки до впровадження ще досконаліших систем, реліз яких заплановано на найближчі місяці, пише 9to5mac.

Інші оновлення

Окрім вузькоспеціалізованої "кібер" версії, OpenAI також оновила основну лінійку продуктів:

Зокрема, ChatGPT отримав оновлення до GPT-5.4 Thinking, яке пропонує шість ключових вдосконалень у логіці мислення.

Також були представлені найбільш продуктивні компактні рішення – моделі GPT-5.4 mini та GPT-5.4 nano, які демонструють вражаючі можливості при невеликому розмірі.

Паралельно з цим було презентовано оновлений план Pro, розроблений спеціально для користувачів Codex.

Такий комплексний підхід демонструє прагнення розробників створити гнучку екосистему інструментів, що відповідають специфічним запитам професійних спільнот, зберігаючи при цьому високий рівень контролю та безпеки у використанні технологій.