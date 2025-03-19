У Єгипті знайшли гробницю невідомого фараона, але його ім'я вже неможливо прочитати

Археологи виявили гробницю невідомого фараона, який правив Єгиптом у бурхливий період 3600 років тому. Знахідку зробили у стародавньому некрополі в Абідосі на глибині приблизно 7 метрів. Вона містить похоронну камеру 5 метрів, покриту склепіннями з глиняної цегли.

Мало що лишилося

Правління фараона припадало на так званий Другий проміжний період – близько 1640-1540 роки до нашої ери. У той час півнєгипетський ічним Єгиптом керувала група гіксосів, а південна частина перебувала під владою кількох царів. Абідосом, що в центральному Єгипті, теж мав би правити цар, але ім'я власника віднайденої гробниці невідоме, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство старожитностей Єгипту.

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Ім'я царя спочатку було записано в намальованих сценах на оштукатуреній цегляній кладці, що прикрашала підземний вхід до вапнякової поховальної камери. Однак ієрогліфічні тексти були пошкоджені стародавніми розкрадачами гробниць. Їх збереглося недостатньо, щоб прочитати ім'я царя,

– каже Йозеф Вегнер, професор єгиптології та єгипетської археології з Університету Пенсильванії.

За словами Вегнера, гробницю розграбували вже давно, не лишивши жодних решток мумії або саркофага царя. Він додав, що археологи все ще досліджують місцевість, де була знайдена гробниця. На цій території можуть бути знайдені інші королівські гробниці тієї ж епохи, які можуть пролити світло на особистість і приналежність цього поховання.



Гробниця була розграбована ще в давнину / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту

Учені мають не так багато даних про правителів цього регіону, тому такі знахідки дають нам свідчення того, яким був Другий проміжний період в цій частині Єгипту.

Це вже друге відкриття гробниці єгипетського царя, про яке було оголошено цього року. У лютому 2025 року інша група археологів повідомила, що знайшла гробницю Тутмоса II на захід від Долини царів. Фараон Тутмос II був зведеним братом і чоловіком Хатшепсут. Королева Хатшепсут зійшла на трон після смерті Тутмоса II близько 3500 років тому.

Гончарна майстерня

Окрім гробниці, археологи також виявили залишки гончарної та скляної майстерень в Банавіті, селі, розташованому на північ від Абідоса. Вони датуються часом, коли Римська імперія контролювала Єгипет (30 рік до нашої ери – 642 рік нашої ери). Майстерні містять велику кількість печей, а також великі складські приміщення.

У гончарній майстерні археологи знайшли 32 остраки – написи на глиняних черепках, у яких обговорюються комерційні операції і способи сплати податків. Остраки були написані грецькою мовою та демотичним єгипетським письмом.



Глиняний черепок, відомий як острака / Фото Міністерства туризму та старожитностей Єгипту

Між сьомим і чотирнадцятим століттями нашої ери майстерню використовували як кладовище, в ній були знайдені останки сімей.