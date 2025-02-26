Чим пахне єгипетська мумія
Згідно з дослідженням, запахи мумій описують як "деревний", "пряний" і навіть "солодкий". Дослідники проаналізували леткі сполуки, які виділяли дев'ять мумій, що охоплюють майже 2000 років єгипетської історії, і виявили, що ці стійкі запахи можуть розповісти про те, як зберігалися тіла, і навіть про те, як жили ці люди тисячі років тому, повідомляє 24 Канал з посиланням на Journal of the American Chemical Society.
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Що мене по-справжньому здивувало, так це те, наскільки індивідуальними були запахи, що вказувало на значні відмінності в процесах муміфікації та стані збереження,
– говорить Матія Стрліч, співавторка дослідження.
Зазвичай ми не задумуємось про запахи музейних експонатів, зокрема й тому, що вони часто зберігаються під склом. Іноді це не просто так, оскільки деякі з них у буквальному сенсі можуть смердіти. Так, запахи можуть зберігатися протягом століть і більше, і у випадку з давньоєгипетськими муміями вчені, які їх консервують для зберігання, описують ці запахи як приємні. Стародавні єгиптяни добре дбали про своїх померлих, оскільки вважали, що ретельна підготовка тіла дозволить душі успішно перейти у потойбічний світ. Процес муміфікації включав видалення вологи та внутрішніх органів з тіла, а також використання ароматичних олій, смол та бітуму (нафтопродукту) як бальзамуючих речовин для надання приємного запаху.
Щоб глибше вивчити запахи мумій, Стрліч та її колега з Єгипетського музею в Каїрі дослідили запахи дев'яти мумій. П'ять з них були отримані зі сховища, а чотири наразі виставлені в музеї. З досліджених мумій найстаріша походить з Нового царства, близько 1500 року до нашої ери, а найпізніша – з Візантійського періоду, близько 300-400 року нашої ери.
Дослідники зібрали повітря навколо останків, обережно вставивши трубку між дном і кришкою труни. Потім вони проаналізували зразки за допомогою газової хроматографії-мас-спектрометрії-ольфактометрії (ГХ-МС-О) і натренованої сенсорної групи з восьми осіб. Вони виявили наступне:
- Найчастішими сенсорними нотами, що описують запахи, були "деревні", "пряні" та "солодкі", за ними йшли "схожі на ладан", "несвіжі" та "прогірклі".
- Не було ніякої кореляції між станом збереження мумії та інтенсивністю її запаху. Але стан збереження відображав загальну композицію запахів.
- Мумія з найсильнішим запахом могла належати людині з найвищим соціальним статусом за життя, що свідчить про високоякісні практики муміфікації.
- Мумії, виставлені на вітринах, мали вищу концентрацію сполук, що несуть запах, імовірно, тому, що ці сполуки накопичуються з часом у вітринах.
Команда класифікувала виявлені сполуки запаху за чотирма можливими джерелами: процес муміфікації, мікробіологічна активність на мумії, олії, що використовуються для відлякування шкідників, або синтетичні пестициди, що застосовуються при консервації.
Запахи є частиною цінності муміфікованих тіл, і ці знання недоступні відвідувачам музеїв, які бачать їх лише за вітринами,
– каже Селія Бембібре, співавторка дослідження.
Саме тому команда вчених зараз працює над реконструкцією запахів на основі своїх знахідок, щоб їх можна було представити в музеях для кращого розуміння відвідувачами. Поки що неясно, в якому форматі це буде – розпилення парфумів на всю кімнату чи точкові експонати для того, щоб їх нюхати.