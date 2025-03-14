Одна з небагатьох обіцянок, які виконав Ілон Маск, полягає в тому, що його штучний інтелект Grok майже позбавлений цензури в плані критики на адресу самого мільярдера. Хоча ми вже знаємо випадки, коли відповіді ШІ вручну виправляли, здебільшого, якщо ви, наприклад, запитаєте, хто поширює найбільше брехні в інтернеті, то він вкаже на свого власника або на Трампа. Але цього разу він пішов далі.

Не в усьому винні попередники

Коли Grok тільки вийшов, користувачі соцмережі X, де він доступний, кинулися масово генерувати в ньому глузливі зображення, на який Ілон Маск і Дональд Трамп постають у сміховинних ситуаціях. З того часу ми також бачили чимало випадків, коли ШІ начебто викривав обох в обмані, маніпуляціях, різноманітних порушеннях тощо. Але варто зазначити, що, попри ганебну поведінку Маска, завжди довіряти штучному інтелекту в цьому питанні не варто, пише 24 Канал.

Дивіться також Ілон Маск вважає, що в усіх його бідах винен суперник-мільярдер і платформа ActBlue

Річ у тім, що він черпає свою інформацію не лише з раніше завчених даних, а й з поточних дописів користувачів X. Ці користувачі, як зрозуміло, можуть мати різні погляди, можуть помилятися, можуть піддаватися пропаганді або ж навмисно її поширювати. Простіше кажучи, він не знає особисто, що Ілон Маск бреше і маніпулює. Він знає це лише з дописів інших користувачів, які постійно про це пишуть на своїх сторінках. Якщо достатня кількість людей раптом почне писати, що Земля квадратна, а ви в цей момент запитаєте Grok, якої форми наша планета, то він також оголосить, що вона квадратна, бо вважатиме це за правду. ШІ, яким би розумним не був, не вміє по-справжньому виявляти брехню.

Однак у цьому новому випадку є всі підстави вважати, що Grok має рацію, оскільки інформація, ймовірно, надходить від сторінок ЗМІ або тих чи інших аналітичних платформ, які публікували свої звіти в соцмережі. Річ у тім, що один з користувачів X вирішив запитати, яка з американських партій була кращою для економіки США за останні 30 років.

Віднедавна, ви можете написати звичайний твіт у соцмережі X, який міститиме згадку "@grok", і чат-бот сприйматиме це як запит, на який згодом відповість у коментарях. Тож і цього разу він "прийшов", щоб відповісти, хто ж із партій краще справлялися з економікою:

З часів Другої світової війни демократи випереджали республіканців в економіці. Зростання ВВП в середньому становить 4,23% за демократів проти 2,36% за республіканців. Створення робочих місць? 1,7% на рік для демократів, 1,0% для республіканців. Крім того, 9 з останніх 10 рецесій почалися за президентства республіканців. Дані говорять голосніше, ніж партійні заяви,

– заявив Grok.

Видання Futurism проаналізувало цю відповідь і виявило, що перша частина відповіді майже дослівно взята з Вікіпедії, а саме зі сторінки під назвою "Економічні показники США за президентськими партіями". До цієї ж сторінки звертається і Gemini від Google, якщо ви запитаєте його про те, що демократи та республіканці зробили для економіки за останні 30 років.

Але журналісти вирішили глибше дослідити цю тему й поставити теж саме питання особисто. Вони пишуть, що "отримали набагато більш розгорнуту відповідь", яка припускала, що республіканці більше постраждали від "зовнішніх шоків", таких як 11 вересня і COVID, тоді як демократам "пощастило з вибором часу" під час технологічної бульбашки 90-х років і періоду відновлення після кризи на фондовому ринку після 2008 року. Таким чином він стверджує, що демократи просто попадали в правильні періоди часу, коли викликів було менше і зростання було можливим.

Однак Grok усе ще стверджував, що "протягом 30 років демократи просуваються вперед у питаннях зростання, робочих місць і ринків", а президенти-демократи перевершують своїх республіканських колег.

Республіканці зазнали поразки від криз (Буш) або не змогли втримати досягнуте (Трамп),

– заявив штучний інтелект.

Хоча це далеко не перший випадок, коли "максимально правдивий" ШІ протистоїть політиці свого творця, цей випадок особливо принизливий, оскільки Маск і Трамп зараз критикують демократів за припущення, що нова адміністрація на чолі з цими двома стрімко ведуть Сполучені Штати в рецесію.