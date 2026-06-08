У Гонконзі відкриють магазин де гуманоїдний робот буде єдиним продавцем 24/7

Гуманоїдних роботів дедалі частіше використовують у сфері обслуговування, і тепер ними намагаються замінити продавців. Один із найамбітніших експериментів саме переходить із демонстраційних майданчиків у повсякденне життя – у Гонконзі незабаром відкриють перший магазин формату convenience store, де основну роботу виконуватиме гуманоїдний робот.

Про це пише видання Interesting Engineering. Новий торговий об'єкт розташується на набережній району Хунг Хом та працюватиме цілодобово.

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Ініціативу анонсував фінансовий секретар уряду Гонконгу Пол Чан у своєму щотижневому блозі. За його словами, проєкт стане черговим кроком у впровадженні технологій штучного інтелекту та робототехніки в міську інфраструктуру.

Магазин створила китайська компанія Galbot, яка спеціалізується на так званому "втіленому штучному інтелекті" – системах, де алгоритми ШІ працюють у фізичних роботах і можуть взаємодіяти з навколишнім світом. Головним працівником торгової точки стане гуманоїдний робот на прізвисько Xiao Gai.

За наявною інформацією, робот зможе зустрічати відвідувачів, відповідати на запитання про товари, повідомляти про акції та спеціальні пропозиції, а також видавати покупки. Крім того, система підтримує спілкування кількома мовами та може самостійно ініціювати розмову з клієнтами.

Гонконзький проєкт не є першим експериментом компанії. Раніше вона відкрила автоматизований магазин "Galaxy Space Capsule" у районі Хайдянь у Пекіні.

Galaxy Space Capsule обслуговує робот-гуманоїд / Фото Galbot

За даними розробників, цей об'єкт із початку серпня обслуговує близько 1000 покупців щодня. Такий результат переконав компанію масштабувати концепцію й вивести її за межі столиці Китаю.

У найближчі місяці компанія планує розгорнути близько 100 подібних торгових точок у 10 містах. Гонконгський магазин стане одним із перших кроків цієї масштабної програми.

Чому це важливо для галузі?

Поява гуманоїдів у роздрібній торгівлі є новим етапом розвитку робототехніки. Якщо раніше подібні роботи здебільшого демонстрували свої можливості на виставках або працювали в контрольованих умовах, то тепер їм доведеться взаємодіяти з реальними покупцями у непередбачуваному середовищі.

Для таких систем недостатньо просто розпізнавати голосові команди. Робот повинен орієнтуватися в просторі, розуміти контекст запитань, працювати в шумному середовищі та швидко реагувати на нестандартні ситуації. Саме тому подібні проєкти вважають одним із найскладніших напрямів розвитку сучасного штучного інтелекту.

Водночас Китай активно просуває комерціалізацію гуманоїдних роботів. У країні вже тестують роботів у магазинах, на складах, у логістичних центрах та на виробництві. Нещодавно китайський гігант електронної комерції JD.com навіть оголосив про проведення аукціону гуманоїдних роботів у межах торгового фестивалю 618.

Для Гонконгу запуск такого магазину також має символічне значення. Місто прагне зміцнити репутацію одного з провідних технологічних центрів Азії та активно підтримує впровадження рішень на базі штучного інтелекту в повсякденному житті. Якщо експеримент виявиться успішним, роботизовані магазини можуть стати звичним елементом міської інфраструктури вже протягом найближчих років.